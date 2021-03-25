Данілов розповів про протидію України у разі наступу Росії

Данилов висловився про відносини України з Росією / УНІАН

Рада національної безпеки готова до будь-якого сценарію розвитку подій з Росією. За словами секретаря РНБО Олексія Данілова Україна постійно контактує з партнерами з Європи і не самотня "один на один" з ворогом.

Як заявив Данілов, Україна знає, що події на сході можуть розвиватися по-різному, тому готова до цього і знає про можливі сценарії.

"Мені складно сказати, як буде розвиватися ситуація з Російською Федерацією, тому що є кілька сценаріїв, він не один. Ми готові до будь-якого сценарію", - зазначив Данілов в інтерв'ю НВ.

Як каже Данілов, Україна розуміє, що вона не самотня в протистоянні з агресором. При тому, що уряд знає, хто є його партнером, а хто тільки робить вигляд.

"У нас є чітке розуміння, що відбувається в Євросоюзі, хто дійсно є нашим партнером, а хто тільки робить вигляд, що він наш партнер. Ті, хто заграють з Російською Федерацією, так само є", – розповів секретар РНБО.

На думку Данілова Росія ніколи не припиняла тиснути на Україну і окупант постійно намагається розмовляти з нами з позиції сили.

Секретар РНБО вважає, що "та армія, яка залишилася нам у спадок на початку 2014 року, і та армія, яку має сьогодні Україна – це дві абсолютно різні армії".

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"Те, що ми сьогодні перебуваємо у вкрай складній ситуації з Росією – це може бути не тільки через воду. Може бути будь-яка підстава, тому що завдання Росії – це знищення нас як країни. Вони цього ніколи не приховували", - сказав Секретар РНБО.

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