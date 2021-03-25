Данілов розповів про протидію України у разі наступу Росії

В РНБО висловилися про повернення Криму та про ситуацію на Донбасі.
Рада національної безпеки готова до будь-якого сценарію розвитку подій з Росією. За словами секретаря РНБО Олексія Данілова Україна постійно контактує з партнерами з Європи і не самотня "один на один" з ворогом.
Як заявив Данілов, Україна знає, що події на сході можуть розвиватися по-різному, тому готова до цього і знає про можливі сценарії.
"Мені складно сказати, як буде розвиватися ситуація з Російською Федерацією, тому що є кілька сценаріїв, він не один. Ми готові до будь-якого сценарію", - зазначив Данілов в інтерв'ю НВ.
Як каже Данілов, Україна розуміє, що вона не самотня в протистоянні з агресором. При тому, що уряд знає, хто є його партнером, а хто тільки робить вигляд.
"У нас є чітке розуміння, що відбувається в Євросоюзі, хто дійсно є нашим партнером, а хто тільки робить вигляд, що він наш партнер. Ті, хто заграють з Російською Федерацією, так само є", – розповів секретар РНБО.
На думку Данілова Росія ніколи не припиняла тиснути на Україну і окупант постійно намагається розмовляти з нами з позиції сили.
Секретар РНБО вважає, що "та армія, яка залишилася нам у спадок на початку 2014 року, і та армія, яку має сьогодні Україна – це дві абсолютно різні армії".
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"Те, що ми сьогодні перебуваємо у вкрай складній ситуації з Росією – це може бути не тільки через воду. Може бути будь-яка підстава, тому що завдання Росії – це знищення нас як країни. Вони цього ніколи не приховували", - сказав Секретар РНБО.
Окупація Донбасу - про що раніше повідомляв Главред:
- В кінці січня в Донецьку пройшов форум "Російський Донбас", в ході якого глава медихолдингу RT Маргарита Симоньян закликала Росію приєднати окупований Донбас.
- Крім того, на даному форумі була прийнята "доктрина ЛДНР", в рамках якої бойовики планують встановити контроль над усіма районами Донецької та Луганської областей.
- Представник Донецька від переселенців в ТКГ Сергій Гармаш вважає, що Росія фактично запустила процес інтеграції ОРДЛО в РФ, однак юридично приєднувати Донбас не буде.