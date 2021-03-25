Данилов рассказал о противодействии Украины в случае наступления России

Данилов высказался об отношениях Украины с Россией / УНИАН

Совет национальной безопасности готов к любому сценарию развития событий с Россией. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова Украина постоянно контактирует с партнерами из Европы и не одинока "один на один" с врагом.

Как заявил Данилов, Украина знает, что события на востоке могут развиваться по-разному, потому готова к этому и знает о возможных сценариях.

"Мне сложно сказать, как будет развиваться ситуация с Российской Федерацией, потому что есть несколько сценариев, он не один. Мы готовы к любому сценарию", – отметил Данилов в интервью НВ.

Как отметил Данилов, Украина понимает, что она не одинока в противостоянии с агрессором. При том, что правительство знает, кто является его партнером, а кто только делает вид.

"У нас есть четкое понимание, что происходит в Евросоюзе, кто действительно является нашим партнером, а кто только делает вид, что он наш партнер. Те, кто заигрывают с Российской Федерацией, так же есть", – рассказал секретарь СНБО.

По мнению Данилова Россия никогда не прекращала давить на Украину и оккупант постоянно пытается разговаривать с нами с позиции силы.

Секретарь СНБО считает, что "та армия, которая осталась нам в наследство в начале 2014 года, и та армия, которую имеет сегодня Украина – это две совершенно разные армии".

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"То, что мы сегодня находимся в крайне сложной ситуации с Россией – это может быть не только из-за воды. Может быть любое основание, потому что задача России – это уничтожение нас как страны. Они этого никогда не скрывали",– сказал секретарь СНБО.

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