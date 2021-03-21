Эксперт раскрыл сценарий РФ по Донбассу и предупредил об опасности

Пропагандисты России действуют по сценарию 2014 года, сказал Руслан Дейниченко.
В последнее время в информационном пространстве РФ стали активно распространяться ложные сведения о якобы намерении Украины провести военную операцию по освобождению Донбасса. Российские пропагандисты действуют по сценарию 2014 года, когда россиянам рассказывали о планах Москвы по Крыму и Донбассу, заявил в эфире телеканала Украина 24 руководитель проекта StopFake Руслан Дейниченко.
По его словам, мониторинг российского медиапространства показал, что в последнее время там распространяются сведения о якобы намерениях Украины силой освободить захваченный Донбасс.
"За последние недели мы видим просто всплеск активности российских медиа, которые разгоняют информацию о том, что якобы Украина идет в наступление, готовит захват, бомбежки Донбасса", - сказал журналист.Читайте такжеУ Зеленского объяснили заявления РФ о военной операции ВСУ на Донбассе
Он добавил, что ситуация похожа на информационную картину 2014 года, когда проходила подготовка россиян к действиям России на востоке Украины и в Крыму и вбросы с целью раскола украинского общества.
"По нашему мнению, это свидетельствует о том, что так, как в 2014 году шла подготовка самих россиян, что будут какие-то активные усилия Россией сделаны и в Крыму, и на Донбассе, сейчас мы видим то же самое. В информационное пространство вбрасываются те темы, которые раскалывают украинское общество", - подчеркнул Дейниченко.Читайте такжеЭксперт объяснил, чем обернется новая военная операция РФ на Донбассе
Ситуация на Донбассе
- Боевики "ЛДНР" 3 марта заявили, что они получили разрешение открывать "упреждающий огонь" по позициям украинских войск на Донбассе.
- Спикер Кремля Дмитрий Песков 4 марта обвинил Украину в нарушении режима прекращения огня на Донбассе. Он напомнил Киеву о влиянии Кремля на боевиков "ДНР" и "ЛНР" и сказал, что если Украина перейдет красные линии, в Москве будут принимать соответствующие решения.
- Глава Офиса президента Андрей Ермак 5 марта рассказал о том, что РФ и подконтрольные Москве боевики заблокировали переговоры в рамках ТКГ. Украина соблюдает перемирие, однако ВСУ готовы к ответным действиям в случае провокаций.
- Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия считает, что обострение ситуации на Донбассе буде длиться до тех пор, пока не начнется новая волна переговоров в Нормандском формате. ВСУ мобилизованы и готовы отвечать на атаки противника.