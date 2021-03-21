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Эксперт раскрыл сценарий РФ по Донбассу и предупредил об опасности

21 марта 2021, 06:21
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Пропагандисты России действуют по сценарию 2014 года, сказал Руслан Дейниченко.

Танк ВСУ
В России пугают военной операцией Украины на Донбассе / УНИАН

В последнее время в информационном пространстве РФ стали активно распространяться ложные сведения о якобы намерении Украины провести военную операцию по освобождению Донбасса. Российские пропагандисты действуют по сценарию 2014 года, когда россиянам рассказывали о планах Москвы по Крыму и Донбассу, заявил в эфире телеканала Украина 24 руководитель проекта StopFake Руслан Дейниченко.

По его словам, мониторинг российского медиапространства показал, что в последнее время там распространяются сведения о якобы намерениях Украины силой освободить захваченный Донбасс.

"За последние недели мы видим просто всплеск активности российских медиа, которые разгоняют информацию о том, что якобы Украина идет в наступление, готовит захват, бомбежки Донбасса", - сказал журналист.Читайте такжеУ Зеленского объяснили заявления РФ о военной операции ВСУ на Донбассе

Он добавил, что ситуация похожа на информационную картину 2014 года, когда проходила подготовка россиян к действиям России на востоке Украины и в Крыму и вбросы с целью раскола украинского общества.

"По нашему мнению, это свидетельствует о том, что так, как в 2014 году шла подготовка самих россиян, что будут какие-то активные усилия Россией сделаны и в Крыму, и на Донбассе, сейчас мы видим то же самое. В информационное пространство вбрасываются те темы, которые раскалывают украинское общество", - подчеркнул Дейниченко.Читайте такжеЭксперт объяснил, чем обернется новая военная операция РФ на Донбассе

Ситуация на Донбассе

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