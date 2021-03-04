У Путина заявили о влиянии на "ЛДНР" и сделали предупреждение Украине

В Кремле обвинили Украину в нарушении режима перемирия в зоне российско-украинского конфликта на Донбассе.
Российские власти обвиняют Киев в провокационных действиях, нарушении режима перемирия и договоренностей по отводу войск на Донбассе. В Кремле заявили о "влиянии" на боевиков "ЛДНР" и предупредили, что нельзя допустить ситуации возобновления полномасштабных боевых действий, которая может произойти по вине Украины, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
По его словам, россияне фиксируют "обстрелы" с украинской стороны и перемещение сил ООС в нарушение соглашений. Власти РФ заявляют о "провокационных действиях и наращивании напряженности" со стороны Киева и предупреждают о дальнейшем обострении на Донбассе.
"Мы рассчитываем на то, что украинская сторона будет оставаться приверженной договоренностям, которые были достигнуты в рамках контактной группы, будет привержена подписи главы украинского государства под минским комплексом мер", - сказал Песков.
При этом он утверждает, что нельзя допустить дальнейшей эскалации конфликта на Донбассе. На вопрос журналистов о планах Кремля в случае полноформатного возобновления боевых действий, он заявил, что российские власти будут действовать.Читайте такжеЭксперт объяснил роль Медведчука и раскрыл сценарий России по Донбассу
"Это потребует дополнительного анализа перед тем, как будут приниматься необходимые решения", - сказал спикер Кремля.
Также Песков подчеркнул, что Кремль постоянно оказывает влияние на боевиков "ЛДНР" с целью возвращения региона к перемирию.
Война России и Украины на Донбассе
- Гибридные российские войска "ДНР" 3 марта заявили о получении разрешения открывать "упреждающий огонь" в направлении позиций Вооруженных сил Украины на Донбассе.
- Советник делегации Киева в ТКГ Алексей Арестович акцентировал внимание на том, что такие действия предусматривают ответственность боевиков, которые фактически пошли на срыв договоренностей по перемирию на Донбассе, достигнутых на уровне Нормандского формата.
- Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук сказал, что Россия продемонстрировала намерения выйти из договоренностей по перемирию в одностороннем порядке. При этом Москва ставит под вопрос реализацию Минских соглашений.
- Председатель российской делегации в ТКГ по Донбассу Борис Грызлов обвинил Киев в нарушении договоренностей. В Москве утверждают, что Украина якобы намеренно нарушила договор о режиме перемирия.