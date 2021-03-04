У Путина заявили о влиянии на "ЛДНР" и сделали предупреждение Украине

Россия примет решения в том случае, если Украина перейдет "красные линии" - Песков / УНИАН

Российские власти обвиняют Киев в провокационных действиях, нарушении режима перемирия и договоренностей по отводу войск на Донбассе. В Кремле заявили о "влиянии" на боевиков "ЛДНР" и предупредили, что нельзя допустить ситуации возобновления полномасштабных боевых действий, которая может произойти по вине Украины, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

По его словам, россияне фиксируют "обстрелы" с украинской стороны и перемещение сил ООС в нарушение соглашений. Власти РФ заявляют о "провокационных действиях и наращивании напряженности" со стороны Киева и предупреждают о дальнейшем обострении на Донбассе.

"Мы рассчитываем на то, что украинская сторона будет оставаться приверженной договоренностям, которые были достигнуты в рамках контактной группы, будет привержена подписи главы украинского государства под минским комплексом мер", - сказал Песков.

При этом он утверждает, что нельзя допустить дальнейшей эскалации конфликта на Донбассе. На вопрос журналистов о планах Кремля в случае полноформатного возобновления боевых действий, он заявил, что российские власти будут действовать.Читайте такжеЭксперт объяснил роль Медведчука и раскрыл сценарий России по Донбассу

"Это потребует дополнительного анализа перед тем, как будут приниматься необходимые решения", - сказал спикер Кремля.

Также Песков подчеркнул, что Кремль постоянно оказывает влияние на боевиков "ЛДНР" с целью возвращения региона к перемирию.

Война России и Украины на Донбассе