Данілов зробив попередження РФ у разі нападу на Україну

Росія накопичила велику кількість військ на кордоні для провокацій, вважає Данілов.
Українська армія істотно змінилася за останні роки і сьогодні ЗСУ готові захистити країну від російської агресії, і Рада національної безпеки і оборони готує різні сценарії реагування на стягування військ Росії до кордонів України.
Як заявив секретар РНБО Олексій Данілов на зустрічі з главою бюро нацбезпеки Польщі Павелом Солохом, ситуація моніториться цілодобово.
У пресслужбі РНБО зазначили, що сторони обговорили обстановку в регіоні, особливу увагу приділивши питанню ескалації гібридної агресії Росії і загострення на лінії розмежування на Донбасі, а також ситуації в окупованому Криму.
За словами Данілова, Росія накопичила велику кількість військ на кордоні для провокацій, угруповання налічує десятки тисяч військовослужбовців.
"Ми моніторимо ситуацію цілодобово і розробляємо різні сценарії реагування. Українська армія зразка 2014 і 2021 - це абсолютно різні армії, і наше військо готове дати відсіч країні-агресору", - сказав він.
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У свою чергу, Солох запевнив у підтримці Польщею суверенітету і територіальної цілісності України, підкресливши, що Росія несе відповідальність за ескалацію напруги.
Війська Росії біля кордонів України - про що раніше повідомляв Главред:
- Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак зробив заяву, згідно з якою Росія підводить війська до кордонів України, мотивуючи свої дії планами щодо нових військових маневрів Захід 2021.
- Спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія не становить загрозу ні для однієї країни світу, включаючи Україну.
- Міністр оборони України Андрій Таран заявив, що справжньою метою нарощування Росією військової присутності поблизу кордонів України може бути посилення тиску на країну з метою примусу до поступок у переговорному процесі.
- Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель перед обговоренням міністрами закордонних справ Євросоюзу ситуації на кордоні України закликав Росію відвести війська.