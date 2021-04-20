Данілов зробив попередження РФ у разі нападу на Україну

Данілов застеріг РФ від наступу / inform.ua

Українська армія істотно змінилася за останні роки і сьогодні ЗСУ готові захистити країну від російської агресії, і Рада національної безпеки і оборони готує різні сценарії реагування на стягування військ Росії до кордонів України.

Як заявив секретар РНБО Олексій Данілов на зустрічі з главою бюро нацбезпеки Польщі Павелом Солохом, ситуація моніториться цілодобово.

У пресслужбі РНБО зазначили, що сторони обговорили обстановку в регіоні, особливу увагу приділивши питанню ескалації гібридної агресії Росії і загострення на лінії розмежування на Донбасі, а також ситуації в окупованому Криму.

За словами Данілова, Росія накопичила велику кількість військ на кордоні для провокацій, угруповання налічує десятки тисяч військовослужбовців.

"Ми моніторимо ситуацію цілодобово і розробляємо різні сценарії реагування. Українська армія зразка 2014 і 2021 - це абсолютно різні армії, і наше військо готове дати відсіч країні-агресору", - сказав він.

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У свою чергу, Солох запевнив у підтримці Польщею суверенітету і територіальної цілісності України, підкресливши, що Росія несе відповідальність за ескалацію напруги.

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