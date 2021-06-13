Навіть не смішно: на ЗНО викладачі з української мови шоковані деградацією школярів

Кожен п'ятий випускник української школи не знає, що таке "стереотип", навіть якщо показати на прикладах.
Викладачів української мови та літератури вразили відповіді школярів на Зовнішньому незалежному оцінюванні. Вони вважають, що рівень інтелектуального розвитку середньостатистичного випускника, в порівнянні з минулими роками, помітно знизився. Школярі не знають простих понять, і тому навіть перли з їх гумористичними відповідями зібрати досить складно.
На сторінці освітньої спільноти "Моє пташеня" в соціальній мережі Facebook викладачка Дарія Дмитрієва пише, що з рівнем інтелектуального розвитку випускників "сталася якась бідося".
"Знаю, що багато моїх друзів чекають на #перлопоперло, але цього року буде зовсім мало. І не тому, що наші випускники почали писати грамотніше. Швидше навпаки. Перевірка цього року показала, що із загальним інтелектуальним розвитком середньостатистичного учасника ЗНО сталася якась бідося. І це настільки сумно, що сміятися над цим не виходить", - сказала вона.
За словами вчительки, під час перевірки відповідей стало відомо, що кожен 5-й випускник не розуміє значення слова "стереотип" навіть у тому випадку, якщо їм навести приклади.
"Інакше як можна потрактувати фрази "стереотип - це зла і погана людина" або "я себе відношу до позитивного стереотипу, тому що мені це подобається"? Скільки було прочитано про чорну кішку, порожні відра і блондинок хай залишиться нашою страшною таємницею", - уточнила Дмитрієва.
Які "перли" були у випускників цього року
- Людина бере інших людей під одну граблю
- Гребти усіх підходящих людей під одну миску
- Китай заснував лапшу
- Борщ передається з покоління в покоління
- Я зараз візьму людство і поїду на мотоциклі
- Негативні стереотипи роблять мітинги
- Стереотипи - це настільки тонке поняття, що краще про нього забути
- Стереотипи з'їдають народ зсередини
- Стервотип
Нагадаємо, в травні шахраї в соціальних мережах розгорнули кампанію з продажу фейкових "відповідей" на Зовнішнє незалежне оцінювання у 2021 році. Купити відповіді випускникам пропонували низка Telegram-каналів. Причому для підвищення рівня довіри до таких матеріалів надсилалися і листи з нібито "офіційної" поштової скриньки Українського центру оцінювання та якості освіти.