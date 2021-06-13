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Навіть не смішно: на ЗНО викладачі з української мови шоковані деградацією школярів

13 червня 2021, 11:36

Кожен п'ятий випускник української школи не знає, що таке "стереотип", навіть якщо показати на прикладах.

ЗНО, ЗНО
Вчителі незадоволені рівнем інтелектуального розвитку випускників цього року / УНІАН

Викладачів української мови та літератури вразили відповіді школярів на Зовнішньому незалежному оцінюванні. Вони вважають, що рівень інтелектуального розвитку середньостатистичного випускника, в порівнянні з минулими роками, помітно знизився. Школярі не знають простих понять, і тому навіть перли з їх гумористичними відповідями зібрати досить складно.

На сторінці освітньої спільноти "Моє пташеня" в соціальній мережі Facebook викладачка Дарія Дмитрієва пише, що з рівнем інтелектуального розвитку випускників "сталася якась бідося".

"Знаю, що багато моїх друзів чекають на #перлопоперло, але цього року буде зовсім мало. І не тому, що наші випускники почали писати грамотніше. Швидше навпаки. Перевірка цього року показала, що із загальним інтелектуальним розвитком середньостатистичного учасника ЗНО сталася якась бідося. І це настільки сумно, що сміятися над цим не виходить", - сказала вона.

За словами вчительки, під час перевірки відповідей стало відомо, що кожен 5-й випускник не розуміє значення слова "стереотип" навіть у тому випадку, якщо їм навести приклади.

"Інакше як можна потрактувати фрази "стереотип - це зла і погана людина" або "я себе відношу до позитивного стереотипу, тому що мені це подобається"? Скільки було прочитано про чорну кішку, порожні відра і блондинок хай залишиться нашою страшною таємницею", - уточнила Дмитрієва.

Які "перли" були у випускників цього року

  • Людина бере інших людей під одну граблю
  • Гребти усіх підходящих людей під одну миску
  • Китай заснував лапшу
  • Борщ передається з покоління в покоління
  • Я зараз візьму людство і поїду на мотоциклі
  • Негативні стереотипи роблять мітинги
  • Стереотипи - це настільки тонке поняття, що краще про нього забути
  • Стереотипи з'їдають народ зсередини
  • Стервотип

Нагадаємо, в травні шахраї в соціальних мережах розгорнули кампанію з продажу фейкових "відповідей" на Зовнішнє незалежне оцінювання у 2021 році. Купити відповіді випускникам пропонували низка Telegram-каналів. Причому для підвищення рівня довіри до таких матеріалів надсилалися і листи з нібито "офіційної" поштової скриньки Українського центру оцінювання та якості освіти.

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