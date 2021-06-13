Даже не смешно: на ЗНО преподаватели по украинскому языку шокированы деградацией школьников

Учителя недовольны уровнем интеллектуального развития выпускников этого года / УНИАН

Преподавателей украинского языка и литературы поразили ответы школьников на Внешнем независимом оценивании. Они считают, что уровень интеллектуального развития среднестатистического выпускника, по сравнению с прошлыми годами, заметно снизился. Школьники не знают простых понятий, и поэтому даже перлы с их юмористическими ответами собрать достаточно сложно.

На странице образовательного сообщества "Моє пташеня" в социальной сети Facebook преподаватель Дария Дмитриева пишет, что с уровнем интеллектуального развития выпускников "произошла какая-то бедося".

"Знаю, что многие мои друзья ждут #перлопоперло, но в этом году будет совсем мало. И не потому, что наши выпускники начали писать грамотнее. Скорее наоборот. Проверка этого года показала, что с общим интеллектуальным развитием среднестатистического участника ВНО произошла какая-то бедося. И это настолько печально, что смеяться над этим не получается", - сказала она.

По слова учительницы, при проверке ответов стало известно, что каждый 5-й выпускник не понимает значения слова "стереотип" даже в том случае, если им показать примеры.

"Иначе как можно трактовать фразы" стереотип — это злой и плохой человек" или "я себя отношу к положительному стереотипу, потому что мне это нравится". Сколько было прочитано о черной кошке, пустых ведрах и блондинках пусть останется нашей страшной тайной", - уточнила Дмитриева.

Какие "перлы" были у выпускников в этом году

Человек берет других людей под одни грабли

Грести всех подходящих людей под одну миску

Китай учредил лапшу

Борщ передается из поколения в поколение

Я сейчас возьму человечество и поеду на мотоцикле

Негативные стереотипы делают митинги

Стереотипы — это настолько тонкое понятие, что лучше о нем забыть

Стереотипы съедают народ изнутри

Стервотип

Напомним, в мае мошенники в социальных сетях развернули кампанию по продаже фейковых "ответов" на Внешнее независимое оценивание в 2021 году. Купить ответы выпускникам предлагали ряд Telegram-каналов. Причем для повышения уровня доверия к таким материалам присылались и письма с якобы "официального" почтового ящика Украинского центра оценивания и качества образования.