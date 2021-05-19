В Сети мошенники нагло "разводят" участников ВНО-2021

В УЦОКО создали мощную систему защиты информации - тесты составляют и печатают в условиях строгой конфиденциальности.
В Сети мошенники нагло пытаются наживаться на абитуриентах, предлагая им купить фейковые ответы на ВНО-2021, пишет Украинский центр оценивания качества образования в среду, 19 мая.
"Как и в предыдущие годы, задолго до внешнего независимого оценивания социальные сети пестрят "привлекательными" предложениями, в частности различные каналы в Telegram", - пояснили в УЦОКО.
Мошенники за деньги предлагают купить тетради сертификационных работ ВНО-2021 с ответами к ним. Они каждый раз придумывают новые схемы, уверяя в надежности и достоверности источника информации.
"Например, для "убедительности" присылают письмо с якобы официального ящика Украинского центра оценивания качества образования. Безусловно, купить можно что угодно, но сто процентов это не будет тест ВНО", - подчеркнули в УЦОКО.
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В УЦОКО создали мощную систему защиты информации - тесты составляют и печатают в условиях строгой конфиденциальности.
"Отдельно отметим, что некоторые мошенники неправомерно ставят наш логотип на свой сомнительный контент. За содержание таких материалов Украинский центр оценивания качества образования ответственности не несет", - добавили в учреждении.
Абитуриентам посоветовали сосредоточиться на тщательной подготовке к ВНО.
ВНО в Украине – о чем ранее писал Главред:
- Пробное внешнее независимое оценивание в Киеве и Черниговской области перенесли на две недели из-за прекращения движения общественного транспорта в связи с карантинными ограничениями.
- Глава Министерства образования Сергей Шкарлет рассказал о планах уже в ближайшем будущем трансформировать ВНО (Внешнее независимое оценивание) для абитуриентов.
- В Киеве могут изменить график обучения учеников выпускных классов школ, завершив учебную программу в апреле. Последний месяц учебного года май предлагается посвятить подготовке к Внешнему независимому оцениванию (ВНО), сообщили в департаменте образования Киевской городской государственной администрации.
- В департаменте предлагают ревизовать учебные программы и завершить изучение нового материала для выпускников 11-х классов к концу апреля. А в мае учеников предлагается разбить на группы и проводить консультации перед ВНО.