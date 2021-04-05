В Киеве и Черниговской области срочно перенесли пробное ВНО-2021

В МОН изменили даты пробного внешнего оценивания абитуриентов.
Пробное внешнее независимое оценивание в Киеве и Черниговской области перенесли на две недели из-за прекращения движения общественного транспорта в связи с карантинными ограничениями.
Как сообщили в пресс-службе МОН, в Киеве и Черниговской области пробное тестирование пройдет 24 апреля, а не 10 апреля, как планировалось ранее.
"Из-за прекращения движения общественного транспорта, что делает невозможным подъезд зарегистрированных участников, а также педагогических работников, привлеченных к проведению внешнего оценивания, пробное ВНО в г. Киев и Черниговской области будет перенесено на 24 апреля. В других регионах Украины пробное ВНО состоится, как и запланировано, 10 апреля", - говорится в сообщении.
В МОН добавили, что участники, которые будут проходить оценивание 10 апреля, смогут занести свои ответы в сервис "Определение результатов пробного внешнего независимого оценивания" 10-14 апреля, как и планировалось.
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Участники из Киева и Черниговской области, которые будут сдавать ВНО 24 апреля, смогут занести свои ответы на тест с 24 до 28 апреля (после прохождения оценивания).
Отметим, основная сессия ВНО состоится по следующему графику:
- 21 мая - химия,
- 24 мая - испанский, немецкий, французский языки,
- 25 мая - английский язык,
- 28 мая - математика, математика (задания уровня стандарта),
- 1 июня - украинский язык, украинский язык и литература,
- 4 июня - история Украины,
- 7 июня - физика,
- 10 июня - биология,
- 15 июня - география.
ВНО в Украине 2021 - о чем ранее писал Главред:
- С 5 по 19 января в Украине можно было зарегистрироваться на пробное тестирование внешнего независимого оценивания.
- По всем учебным предметам тестирования пройдут 10 апреля 2021 года. Участие в пробном ВНО не предусматривает автоматической регистрации для участия в основной сессии ВНО.
- Глава Министерства образования Сергей Шкарлет рассказал о планах уже в ближайшем будущем трансформировать ВНО (Внешнее независимое оценивание) для абитуриентов.
- В Минобразования приняли решение об отмене обязательного ВНО по украинскому языку и литературе.