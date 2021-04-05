В Киеве и Черниговской области срочно перенесли пробное ВНО-2021

Пробное ЗНО в Киеве перенесли/ УНИАН

Пробное внешнее независимое оценивание в Киеве и Черниговской области перенесли на две недели из-за прекращения движения общественного транспорта в связи с карантинными ограничениями.

Как сообщили в пресс-службе МОН, в Киеве и Черниговской области пробное тестирование пройдет 24 апреля, а не 10 апреля, как планировалось ранее.

"Из-за прекращения движения общественного транспорта, что делает невозможным подъезд зарегистрированных участников, а также педагогических работников, привлеченных к проведению внешнего оценивания, пробное ВНО в г. Киев и Черниговской области будет перенесено на 24 апреля. В других регионах Украины пробное ВНО состоится, как и запланировано, 10 апреля", - говорится в сообщении.

В МОН добавили, что участники, которые будут проходить оценивание 10 апреля, смогут занести свои ответы в сервис "Определение результатов пробного внешнего независимого оценивания" 10-14 апреля, как и планировалось.

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Участники из Киева и Черниговской области, которые будут сдавать ВНО 24 апреля, смогут занести свои ответы на тест с 24 до 28 апреля (после прохождения оценивания).

Отметим, основная сессия ВНО состоится по следующему графику:

21 мая - химия,

24 мая - испанский, немецкий, французский языки,

25 мая - английский язык,

28 мая - математика, математика (задания уровня стандарта),

1 июня - украинский язык, украинский язык и литература,

4 июня - история Украины,

7 июня - физика,

10 июня - биология,

15 июня - география.

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