Названы самые популярные предметы на ВНО-2021

Названы самые популярные предметы по ВНО / УНИАН

Сегодня в нашей стране завершился основной период подачи документов для участия во внешнем независимом оценивании (ВНО) - по состоянию на 5 марта уже зарегистрировались 318 946 человек, сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.

В МОН отметили, что в самые популярные предметы ВНО, которые выбирают учащиеся, вошли:

украинский язык и литература - 208 044 человека (103 931 человек зарегистрировались для участия в тестировании по украинскому языку);

математика - 242 834 человека (65 652 человека зарегистрировались для участия в тестировании из задач уровня стандарта);

история Украины - 247 109 человек;

география - 147 207 человек;

английский язык - 122 681 человек;

биология - 104 664 человека.

Меньше всего учеников зарегистрировалось на следующие предметы:

физика - 26 911 человек;

химия - 10 338 человек;

немецкий язык - 1965 человек;

французский язык - 464 человека:

испанский язык - 149 человек.

Сейчас региональные центры оценивания качества образования продолжают обрабатывать регистрационные документы, полученные после 5 марта, однако при условии, что они отправлены в установленные сроки. Документы, присланные после этой даты, обрабатывать не будут.

ВНО в Украине 2021 - о чем ранее писал Главред: