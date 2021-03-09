Названы самые популярные предметы на ВНО-2021

В Министерстве образования перечислили самые популярные предметы среди школьников.
Сегодня в нашей стране завершился основной период подачи документов для участия во внешнем независимом оценивании (ВНО) - по состоянию на 5 марта уже зарегистрировались 318 946 человек, сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.
В МОН отметили, что в самые популярные предметы ВНО, которые выбирают учащиеся, вошли:
- украинский язык и литература - 208 044 человека (103 931 человек зарегистрировались для участия в тестировании по украинскому языку);
- математика - 242 834 человека (65 652 человека зарегистрировались для участия в тестировании из задач уровня стандарта);
- история Украины - 247 109 человек;
- география - 147 207 человек;
- английский язык - 122 681 человек;
- биология - 104 664 человека.
Меньше всего учеников зарегистрировалось на следующие предметы:
- физика - 26 911 человек;
- химия - 10 338 человек;
- немецкий язык - 1965 человек;
- французский язык - 464 человека:
- испанский язык - 149 человек.
Сейчас региональные центры оценивания качества образования продолжают обрабатывать регистрационные документы, полученные после 5 марта, однако при условии, что они отправлены в установленные сроки. Документы, присланные после этой даты, обрабатывать не будут.
ВНО в Украине 2021 - о чем ранее писал Главред:
- С 5 по 19 января в Украине можно было зарегистрироваться на пробное тестирование внешнего независимого оценивания.
- По всем учебным предметам тестирования пройдут 10 апреля 2021 года. Участие в пробном ВНО не предусматривает автоматической регистрации для участия в основной сессии ВНО.
- Глава Министерства образования Сергей Шкарлет рассказал о планах уже в ближайшем будущем трансформировать ВНО (Внешнее независимое оценивание) для абитуриентов.
- В Минобразования приняли решение об отмене обязательного ВНО по украинскому языку и литературе.
- В 2021 году сдавать этот тест будут только абитуриенты, которые поступают на гуманитарные и социальные специальности.
Автор: Екатерина Трохимчук