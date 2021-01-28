Школьники в Украине получили шанс заработать 100 тыс. грн: что нужно сделать

Чтобы получить деньги, среди прочего нужно будет поступить в украинский ВУЗ / УНИАН

Украинские школьники могут получить денежные премии за высокие результаты на внешнем независимом оценивании (ВНО).

Об этом сообщила секретарь Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Наталья Пипа на странице в Facebook.

В образовательном комитете Верховной Рады поддержали постановление, в соответствии с которым выпускники, которые лучше всех пройдут тестирование, получат денежное вознаграждение размером в 100 тыс. гривен.

"Хорошая новость для всех, кто готовится к ВНО! Поддержали на образовательном Комитете постановление: 30 выпускников, которые лучше всех пройдут ВНО, получат денежное вознаграждение, по 100 тыс. грн", – написала Пипа.

Для получения вознаграждения сумма баллов по четырем предметам должна быть 790 и выше, в том числе один предмет на 200 баллов.

Пипа добавила, что справедливым условием получения такой выплаты является вступление в украинское учреждение высшего образования.

"Государство должно стимулировать детей к лучшему обучению - в Украине", - добавила она.

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