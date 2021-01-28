Школьники в Украине получили шанс заработать 100 тыс. грн: что нужно сделать

30 выпускников, которые лучше всех пройдут ВНО, получат денежное вознаграждение.
Украинские школьники могут получить денежные премии за высокие результаты на внешнем независимом оценивании (ВНО).
Об этом сообщила секретарь Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Наталья Пипа на странице в Facebook.
В образовательном комитете Верховной Рады поддержали постановление, в соответствии с которым выпускники, которые лучше всех пройдут тестирование, получат денежное вознаграждение размером в 100 тыс. гривен.
"Хорошая новость для всех, кто готовится к ВНО! Поддержали на образовательном Комитете постановление: 30 выпускников, которые лучше всех пройдут ВНО, получат денежное вознаграждение, по 100 тыс. грн", – написала Пипа.
Для получения вознаграждения сумма баллов по четырем предметам должна быть 790 и выше, в том числе один предмет на 200 баллов.
Пипа добавила, что справедливым условием получения такой выплаты является вступление в украинское учреждение высшего образования.
"Государство должно стимулировать детей к лучшему обучению - в Украине", - добавила она.
Читайте такжеВ Украине "вернут" красные дипломы: появились детали скандального решения МОН
ВНО в Украине 2021 - о чем ранее писал Главред:
- С 5 по 19 января в Украине можно было зарегистрироваться на пробное тестирование внешнего независимого оценивания.
- По всем учебным предметам тестирования пройдут 10 апреля 2021 года. Участие в пробном ВНО не предусматривает автоматической регистрации для участия в основной сессии ВНО.
- Глава Министерства образования Сергей Шкарлет рассказал о планах уже в ближайшем будущем трансформировать ВНО (Внешнее независимое оценивание) для абитуриентов.
- В Минобразования приняли решение об отмене обязательного ВНО по украинскому языку и литературе.
- В 2021 году сдавать этот тест будут только абитуриенты, которые поступают на гуманитарные и социальные специальности.