ВНО-2021: что делать участнику с позитивным COVID-тестом

Если участник не сможет вернуться в аудиторию, он будет иметь право принять участие в дополнительной сессии.
В случае позитивного теста на коронавирус, участник внешнего независимого оценивания (ВНО), которое состоится под строгим соблюдением карантина, сможет принять участие в дополнительной сессии.
"Обращаю ваше внимание: если у вас накануне тестирования повысилась температура, вы чувствуете боль в горле, головную боль, начался сухой кашель или вы чувствуете затрудненное дыхание — пожалуйста, не медлите и обращайтесь к семейному врачу", - отметил исполняющий обязанности директора Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко во время эфира об особенностях внешнего независимого оценивания 2021 года, передают Українськi Новини.
Он подчеркнул, что своевременное обращение к врачу, во-первых, гарантирует своевременное предоставление профессиональной медицинской помощи, а во-вторых, даст возможность получить документ, который будет стопроцентным основанием для участия в дополнительной сессии ВНО-2021.
Также он отметил, что если абитуриент почувствует себя плохо во время непосредственно проведения тестирования и по заключению медицинского работника в пункте проведения тестирования участник будет нуждаться в квалифицированной медицинской помощи, медицинский работник вызовет скорую помощь.
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Если участник не сможет вернуться в аудиторию, он будет иметь право принять участие в дополнительной сессии.
Также Бойко добавил, что время, которое участник провел за пределами аудитории, не прибавляется ко времени, отведенному на выполнение сертификационной работы.
ВНО в Украине – о чем ранее писал Главред:
- Пробное внешнее независимое оценивание в Киеве и Черниговской области перенесли на две недели из-за прекращения движения общественного транспорта в связи с карантинными ограничениями.
- Глава Министерства образования Сергей Шкарлет рассказал о планах уже в ближайшем будущем трансформировать ВНО (Внешнее независимое оценивание) для абитуриентов.
- В Киеве могут изменить график обучения учеников выпускных классов школ, завершив учебную программу в апреле. Последний месяц учебного года май предлагается посвятить подготовке к Внешнему независимому оцениванию (ВНО), сообщили в департаменте образования Киевской городской государственной администрации.
- В департаменте предлагают ревизовать учебные программы и завершить изучение нового материала для выпускников 11-х классов к концу апреля. А в мае учеников предлагается разбить на группы и проводить консультации перед ВНО.