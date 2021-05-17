ВНО-2021: что делать участнику с позитивным COVID-тестом

Как писать ВНО при коронавирусе / Униан

В случае позитивного теста на коронавирус, участник внешнего независимого оценивания (ВНО), которое состоится под строгим соблюдением карантина, сможет принять участие в дополнительной сессии.

"Обращаю ваше внимание: если у вас накануне тестирования повысилась температура, вы чувствуете боль в горле, головную боль, начался сухой кашель или вы чувствуете затрудненное дыхание — пожалуйста, не медлите и обращайтесь к семейному врачу", - отметил исполняющий обязанности директора Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко во время эфира об особенностях внешнего независимого оценивания 2021 года, передают Українськi Новини.

Он подчеркнул, что своевременное обращение к врачу, во-первых, гарантирует своевременное предоставление профессиональной медицинской помощи, а во-вторых, даст возможность получить документ, который будет стопроцентным основанием для участия в дополнительной сессии ВНО-2021.

Также он отметил, что если абитуриент почувствует себя плохо во время непосредственно проведения тестирования и по заключению медицинского работника в пункте проведения тестирования участник будет нуждаться в квалифицированной медицинской помощи, медицинский работник вызовет скорую помощь.

Читайте такжеВ Минобразования рассказали, состоится ли ВНО-2021

Если участник не сможет вернуться в аудиторию, он будет иметь право принять участие в дополнительной сессии.

Также Бойко добавил, что время, которое участник провел за пределами аудитории, не прибавляется ко времени, отведенному на выполнение сертификационной работы.

ВНО в Украине – о чем ранее писал Главред: