Дельфін гризнув хлоп'ячу руку: в Одеському дельфінарії назвали причину

В Одеському дельфінарії назвали причину дельфінячого укусу / УНІАН

В Одеському дельфінарії Немо, де Дельфін напередодні вгризся гострими зубами в руку маленькому хлопчикові, стверджують, що інцидент трапився з вини персоналу, який не встежив за відвідувачами. Про це розповів у коментарі ТСН власник дельфінарію Андрій Кисловський.

"Керівництво закладу визнало провину персоналу, який допустив цей інцидент. Втім, власник Немо зазначив, що часто відвідувачі неуважні і нехтують правилами дельфінарію, а працівники не завжди можуть встежити за кожним відвідувачем. Насправді ми дуже винні, це упущення нашого персоналу. Ми не повинні були допустити цієї ситуації, коли дитина дражнила дельфіна. Дельфін таким чином орієнтований на годування, коли у тренера бере рибу. У цей момент наш персонал кудись відійшов, а мама знімала хлопчика. Тварина миролюбна і хороша, але це звичайні рефлекси під час годування, вони існують у кожної тварини. Я від імені нашого колективу прошу вибачення у матері. Думаю, найближчим часом з нею зв'яжемося і це питання згладимо і врегулюємо", − сказав він.

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Нагадаємо, раніше в мережі з'явилося відео, як в Одесі в дельфінарії Немо один з дельфінів раптово напав і вкусив маленького хлопчика.

В результаті хлопчика відвезли в лікарню, де лікарі наклали йому шви на руку. Інцидент стався під час контактної програми, яка проходить після виступу морських тварин.