Дельфин смачно грызнул мальчишескую руку: в одесском дельфинарии назвали причину

В одесском дельфинарии назвали причину дельфиньего укуса / УНИАН

В одесском дельфинарии Немо, где дельфин накануне вгрызся острыми зубами в руку маленькому мальчику, утверждают, что инцидент случился по вине персонала, который не уследил за посетителями. Об этом рассказал в комментарии ТСН владелец дельфинария Андрей Кисловский.

"Руководство заведения признало вину персонала, допустившего этот инцидент. Впрочем, владелец Немо отметил, что часто посетители невнимательны и пренебрегают правилами дельфинария, а работники не всегда могут уследить за каждым посетителем. На самом деле мы очень виноваты, это упущение нашего персонала. Мы не должны были допустить этой ситуации, когда ребенок дразнил дельфина. Дельфин таким образом ориентирован на кормление, когда у тренера берет рыбу. В этот момент наш персонал куда-то отошел, а мама снимала мальчика. Животное миролюбивое и хорошее, но это обычные рефлексы во время кормления, они существуют у каждого животного. Я от лица нашего коллектива прошу прощения у матери. Думаю, в ближайшее время с ней свяжемся и этот вопрос сгладим и урегулируем", − сказал он.

Читайте такжеВ аннексированном Крыму рекордное число погибших дельфинов

Напомним, ранее в Сети появилось видео, как в Одессе в дельфинарии Немо один из дельфинов внезапно напал и укусил маленького мальчика.

В результате мальчика отвезли в больницу, где врачи наложили ему швы на руку. Инцидент произошел во время контактной программы, которая проходит после выступления морских животных.