В Одессе дельфин жадно укусил ребенка за руку/ УНИАН

В Одессе в дельфинарии Немо один из дельфинов внезапно напал и укусил маленького мальчика. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал Одесса Инфо.

В результате мальчика отвезли в больницу, где врачи наложили ему швы на руку. Инцидент произошел во время контактной программы, которая проходит после выступления морских животных. Дельфин, видимо, подумал, что ребенок предлагает ему рыбу.

Родители пострадавшего ребенка крайне возмущены отсутствием реакции от руководства дельфинария, которое заявило, что, мол − виноваты сами раз не углядели за родным сыном. Как говорят местные жители, подобная ситуация в дельфинарии происходит далеко не в первый раз. Зоозащитники указывают, что животные в условиях неволи и дрессировки испытывают сильнейший стресс.

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Напомним, ранее сообщалось - в аннексированном Россией полуострове Крым в дельфинарии "Акварель", который находится в Алуште, расчленили мертвого дельфина.

Дельфин якобы умер из-за хронических заболеваний. Чтобы провести экспертизу, нужно было сохранить тело. Из-за отсутствия холодильника нужного размера, работники разделили труп животного на куски.