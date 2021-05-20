Оккупанты Крыма зверски убивают дельфинов и топят их в море

В Крыму обнаружили кладбище дельфинов / Пресс-служба

В оккупированном Крыму волонтерам удалось случайно обнаружить кладбище убитых дельфинов - в Сети обнародовали видео, на котором видно, как мертвому дельфину привязали камень к хвосту, его обнародовал центр реабилитации дельфинов "Безмятежное море".

"Веревку на хвост - и привязать к камню. Так рыболовный промысел заметает следы, прячет последствия своей деструктивной деятельности в Черном море", - говорится в сообщении центра.

Найденные убитые дельфины - это лишь несколько из тех, которых случайно обнаружили волонтеры и очевидцы на морском дне.

За время работы данного центра были зафиксированы 2167 случаев выбросов дельфинов на побережье Крыма, большинство которых погибло из-за попадания в рыболовные сети.

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Исследования говорят о том, то менее 10% убитых дельфинов выбрасывает на сушу, остальные 90% остаются на морском дне.

Чтобы тело дельфина не всплывало во время разложения, их топят с помощью груза. Также же есть еще один способ, который используют рыбаки - они наносят колотые ранения в брюшную полость дельфина.

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