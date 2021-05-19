У Байдена поделились ожиданиями от переговоров по Крыму и резко высказались о России

Америка очень ждет участия в саммите Крымской платформы в августе, утверждает Энтони Блинкен.
Соединенные Штаты Америки с нетерпением ждут саммита Крымской платформы, который должен пройти 23 августа в Киеве. В Вашингтоне осуждают негативные действия России в Крыму и обращают особое внимание на дате 18 мая и 77-й годовщине депортации сталинским режимом крымских татар с их родной земли. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
В своем Twitter-аккаунте американский высокопоставленный чиновник сказал о том, что США продолжают ожидать саммита Крымской платформы и помнят о злоупотреблениях России на полуострове.
Читайте такжеВ США рассказали, как будут бороться с РФ из-за оккупации Крыма"Мы осуждаем злоупотребления Россией в Крыму, особенно 18 мая, когда мы размышляем о 77-й годовщине депортации Сталиным бесчисленного числа крымских татар из их родного полуострова. Мы с нетерпением ждем участия в саммите Крымской платформы в августе. Крым – это Украина!" – подчеркнул Энтони Блинкен.
Возвращение Крыма в состав Украины
- Президент Украины Владимир Зеленский 26 февраля подписал указ, согласно которому государство начинает реализацию мероприятий, направленных на запуск Крымской платформы. Это международная переговорная площадка, задачей которой является возвращение оккупированного Крыма в состав украинского государства.
- На заседании СНБО 11 марта была принята стратегия возвращения оккупированных Крыма и Севастополя под политический контроль Киева.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 1 мая сказал о том, что в России очень серьезно отнеслись к инициативе Украины по Крыму. В МИД РФ создали специальной подразделение, задачей которого является дискредитация Крымской платформы.