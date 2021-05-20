"Начинает пилиться сук, на котором сидим": в Крыму бьют тревогу из-за ЧП с энергомостом

Всего имеется четыре резервных линии – теперь одна из них отпала. Таким образом имевшийся резерв сократился на 25%.
Получила повреждение одна из ниток энергомоста, который обеспечивает бесперебойные поставки электроэнергии в аннексированный Крым.
"По полученной вчера оперативной информации, повреждена одна из ниток энергомоста — одна фаза Тамань — Кафа, первая цепь", — доложил так называемый министр топлива и энергетики Крыма Евгений Рукавишников, пишет РИА Новости.
Всего имеется четыре резервных линии – теперь одна из них отпала. Таким образом имевшийся резерв сократился на 25%.
"То есть одну "жилу" мы уже использовали. Это такой первый звоночек. Начинается пилиться сук, на котором мы сидим", – заявил Рукавишников.
При этом переключение на другие кабельных линии занимает достаточно приличное время, добавил он.
Представитель оккупантов призвал развивать в Крыму собственную генерацию, а энергомост использоваться в качестве резерва.
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