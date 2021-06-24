Справа кума Путіна: до тещі Медведчука і в офіс ОПЗЖ прийшли з обшуками

Прокурори та слідчі вранці 24 червня провели нові обшуки у нардепа від Опозиційної платформи – За життя Віктора Медведчука та його соратників.
Вранці 24 червня у нардепа від політсили Опозиційна платформа - За життя Віктора Медведчука та його соратників силовики проводять нові обшуки.
Слідчі дії проходять в партійному офісі ОПЗЖ, а також в кабінетах і будинках наближених до політика людей, зокрема і у тещі Медведчука. Про це повідомив у своєму телеграм-каналі юрист Ренат Кузьмін.
"Цього разу приїхали ще й до мами дружини Медведчука і на повному серйозі намагаються знайти докази державної зради зятя", - зазначив він.
Кузьмін висловив переконання, що "під виглядом обшуків прокуратура проводить своєрідні акції залякування", а також нібито намагається "деморалізувати" політика та членів його родини.
"А зовсім не відшукати нові докази у справі", - заявив юрист.
У Службі безпеки і Державному бюро розслідувань підтвердили проведення обшуків в рамках кримінального провадження щодо Медведчука та його колеги Тараса Козака.
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Справа Медведчука - про що раніше писав Главред:
- 13 травня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід нардепу Віктору Медведчуку в справі про держзраду. Суддя В'ячеслав Підпалий вирішив відправити лідера ОПЗЖ під цілодобовий домашній арешт до 9 липня.
- Віктора Медведчука звинуватили в держзраді в травні. За данимиправоохоронців, нардеп вступив у змову з російською стороною для видобутку нафти й газу в Чорному морі, передавав РФ дані про секретний підрозділ Збройних сил України і причетний до створення організації "Промінь", основна мета якої – стати структурою впливу на нашу країну за допомогою трудових мігрантів.
- Кум Володимира Путіна стверджує, що ні в чому не винен.
- У лютому 2021 року Рада національної безпеки і оборони вирішила запровадити санкції проти Медведчука та його дружини-телеведучої Оксани Марченко. Медведчук і Марченко покарані за фінансування тероризму. Під обмежувальні заходи потрапили активи подружжя. Зокрема, санкції було накладено на ділянку нафтопроводу Самара – Західний напрямок.