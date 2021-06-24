Справа кума Путіна: до тещі Медведчука і в офіс ОПЗЖ прийшли з обшуками

В офісі Медведчука сьогодні проводять чергові обшуки / Фото PavlovskyNEWS

Вранці 24 червня у нардепа від політсили Опозиційна платформа - За життя Віктора Медведчука та його соратників силовики проводять нові обшуки.

Слідчі дії проходять в партійному офісі ОПЗЖ, а також в кабінетах і будинках наближених до політика людей, зокрема і у тещі Медведчука. Про це повідомив у своєму телеграм-каналі юрист Ренат Кузьмін.

"Цього разу приїхали ще й до мами дружини Медведчука і на повному серйозі намагаються знайти докази державної зради зятя", - зазначив він.

Кузьмін висловив переконання, що "під виглядом обшуків прокуратура проводить своєрідні акції залякування", а також нібито намагається "деморалізувати" політика та членів його родини.

"А зовсім не відшукати нові докази у справі", - заявив юрист.

Фото PavlovskyNEWS

У Службі безпеки і Державному бюро розслідувань підтвердили проведення обшуків в рамках кримінального провадження щодо Медведчука та його колеги Тараса Козака.

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