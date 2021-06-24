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Дело кума Путина: к теще Медведчука и в офис ОПЗЖ пришли с обысками

24 июня 2021, 11:13
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Прокуроры и следователи утром 24 июня провели новые обыски у нардепа от Оппозиционной платформы – За жизнь Виктора Медведчука и его соратников.

Обыски у Медведчука
В офисе Медведчука сегодня проводят очередные обыски / Фото PavlovskyNEWS

Утром 24 июня у нардепа от политсилы Оппозиционная платформа – За жизнь Виктора Медведчука и его соратников силовики проводят новые обыски.

Следственные действия проходят в партийном офисе ОПЗЖ, а также в кабинетах и домах приближенных к политику людей, в том числе и у тещи Медведчука. Об этом сообщил в своем телеграм-канале юрист Ренат Кузьмин.

"В этот раз приехали еще и к маме жены Медведчука и на полном серьезе пытаются найти доказательства государственной измены зятя", – отметил он.

Кузьмин выразил убеждение, что "под видом обысков прокуратура проводит своеобразные акции устрашения", а также якобы пытается "деморализовать" политика и членов его семьи.

"А вовсе не отыскать новые доказательства по делу", – заявил юрист.

Фото PavlovskyNEWS

В Службе безопасности и Государственном бюро расследований подтвердили проведение обысков в рамках уголовного производства по Медведчуку и его коллеге Тарасу Козаку.

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Дело Медведчука - о чем ранее писал Главред:

  • 13 мая Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения нардепу Виктору Медведчуку по делу о госизмене. Судья Вячеслав Пидпалый решил отправить лидера ОПЗЖ под круглосуточный домашний арест до 9 июля.
  • Виктора Медведчука обвинили в госизмене в мае. По сведениям правоохранителей, нардеп вступил в сговор с российской стороной для добычи нефти и газа в Черном море, передавал РФ данные о секретном подразделении Вооруженных сил Украины и причастен к созданию организации "Промінь", основная цель которой – стать структурой влияния на нашу страну с помощью трудовых мигрантов.
  • Кум Владимира Путина утверждает, что ни в чем не виновен.
  • В феврале 2021 года Совет национальной безопасности и обороны решил ввели санкции против Медведчука и его жены – телеведущей Оксаны Марченко. Медведчук и Марченко наказаны за финансирование терроризма. Под ограничительные меры попали активы супругов. В частности, санкции были наложены на участок нефтепровода Самара – Западное направление.
Виктор Медведчук новости Украины
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