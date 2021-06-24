Дело кума Путина: к теще Медведчука и в офис ОПЗЖ пришли с обысками

В офисе Медведчука сегодня проводят очередные обыски / Фото PavlovskyNEWS

Утром 24 июня у нардепа от политсилы Оппозиционная платформа – За жизнь Виктора Медведчука и его соратников силовики проводят новые обыски.

Следственные действия проходят в партийном офисе ОПЗЖ, а также в кабинетах и домах приближенных к политику людей, в том числе и у тещи Медведчука. Об этом сообщил в своем телеграм-канале юрист Ренат Кузьмин.

"В этот раз приехали еще и к маме жены Медведчука и на полном серьезе пытаются найти доказательства государственной измены зятя", – отметил он.

Кузьмин выразил убеждение, что "под видом обысков прокуратура проводит своеобразные акции устрашения", а также якобы пытается "деморализовать" политика и членов его семьи.

"А вовсе не отыскать новые доказательства по делу", – заявил юрист.

Фото PavlovskyNEWS

В Службе безопасности и Государственном бюро расследований подтвердили проведение обысков в рамках уголовного производства по Медведчуку и его коллеге Тарасу Козаку.

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