Справа на мільярд: Медведчуку вручили клопотання про арешт і назвали суму застави

Віктор Медведчук у залі суду / УНІАН

Народному депутату від Опозиційної платформи - За життя Віктору Медведчуку вручено клопотання про арешт.

Альтернативою може стати застава в розмірі 1 млрд гривень, розповів його колега по фракції Ренат Кузьмін в Telegram-каналі.

"Медведчуку щойно вручили клопотання про арешт або заставу в один мільярд гривень. Це при тому, що Медведчук вже перебуває під домашній арештом, його не порушує і за законом суд просто не може змінити йому запобіжний захід на більш тяжкий", - написав Кузьмін.

/ Facebook Р. Кузьміна

/ Facebook Р. Кузьміна

Нова справа проти Медведчука:

8 жовтня Медведчуку оголосили нову підозру про державну зраду та сприяння тероризму.

Йдеться про його участь у 2014-2015 роках у незаконних схемах із закупівлі вугілля з окупованого Донбасу.

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Так, після захоплення Росією частини українського Донбасу виникла необхідність у закупівлі вугілля на світовому ринку, зокрема в ПАР.

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Російська влада мала плани зірвати реалізацію цих контрактів і не дозволити Україні посилити власну енергонезалежність.

Тому за посередництва Медведчука відбулася змова з вищими посадовими особами України, які, використовуючи повноваження Нацбанку і правоохоронних органів, створили штучні перешкоди для постачання вугілля з ПАР.

Згодом за сприяння Медведчука та з метою повернення України в орбіту впливу РФ були організовані незаконні схеми для постачання вугілля з тимчасово окупованих територій на Державні підприємства України.