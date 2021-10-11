Дело на миллиард: Медведчуку вручили ходатайство об аресте и назвали сумму залога

Виктор Медведчук в зале суда / УНИАН

Народному депутату от Оппозиционной платформы – За жизнь Виктору Медведчуку вручено ходатайство об аресте.

Альтернативой может стать залог в размере 1 млрд гривен, рассказал его коллега по фракции Ренат Кузьмин в Telegram-канале.

"Медведчуку только что вручили ходатайство об аресте или залоге в один миллиард гривен. Это при том, что Медведчук уже находится под домашний арестом, его не нарушает и по закону суд просто не может изменить ему меру пресечения на более тяжкую", - написал Кузьмин.

/ Facebook Р.Кузьмина

/ Facebook Р.Кузьмина

Новое дело против Медведчука:

8 октября Медведчуку объявили новое подозрение о государственной измене и содействии терроризму.

Речь идет о его участии в 2014-2015 годах в незаконных схемах по закупке угля из оккупированного Донбасса.

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Так, после захвата Россией части украинского Донбасса возникла необходимость в закупке угля на мировом рынке, в частности в ЮАР.

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Российские власти имели планы сорвать реализацию этих контрактов и не позволить Украине усилить собственную энергонезависимость.

Поэтому при посредничестве Медведчука состоялся сговор с высшими должностными лицами Украины, которые, используя полномочия Нацбанка и правоохранительных органов, создали искусственные препятствия для поставки угля из ЮАР.

Впоследствии при содействии Медведчука и с целью возвращения Украины в орбиту влияния РФ были организованы незаконные схемы для поставки угля с временно оккупированных территорий на государственные предприятия Украины.