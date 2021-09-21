Справа Шеремета: у прокуратурі озвучили результати експертизи, адвокат заявляє про її необ'єктивність

Захисники ставлять під сумнів експертизу по вибухівці / Reuters

У справі вбивства Павла Шеремета відбулося виїзне засідання суду. Адвокати обвинувачених наполягли на огляді автомобіля, в якому був убитий журналіст.

Захисники ставлять під сумнів експертизу по вибухівці, яка була закладена під транспортний засіб Шеремета, йдеться в сюжеті "ТСН".

За даними прокурора, її вага в тротиловому еквіваленті склала майже пів кілограма, що є лише половиною від зазначеної слідством міни МОН-50.

У захисту це викликало сумніви, як і те, що під час експертизи правоохоронці підірвали два власних авто, марки ВАЗ, які мають відмінні параметри від кросовера, за кермом якого в день вбивства був журналіст.

Суд аргументи сторін вислухав і переніс слухання на наступний тиждень. На цьому етапі розгляд матеріалів справи, а їх 26 томів, завершено, далі суд перейде до опитування свідків і дебатів.

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Вбивство Павла Шеремета

Павло Шеремет народився 28 листопада 1971 року в Мінську, був головредом білоруської ділової газети та зарекомендував себе як противник режиму Олександра Лукашенка, пише Вікіпедія.

У 1997 році в Білорусі його звинуватили, зокрема, в незаконній журналістській діяльності та отриманні грошей від іноземних служб, і засудили до двох років позбавлення волі умовно і до одного року випробувального терміну. Шеремет перебував за ґратами кілька місяців, а потім його відправили до Росії.

Пізніше журналіст переїхав в Україну. Шеремет убитий в Києві 20 липня 2016 року: автомобіль, в якому він їхав, підірвали саморобним вибуховим пристроєм.