Дело Шеремета: в прокуратуре озвучили результаты экспертизы, адвокат заявляет о ее необъективности

Защитники ставят под сомнение экспертизу по взрывчатке / Reuters

В деле убийства Павла Шеремета состоялось выездное заседание суда. Адвокаты обвиняемых настояли на осмотре автомобиля, в котором был убит журналист.

Защитники ставят под сомнение экспертизу по взрывчатке, которая была заложена под транспортное средство Шеремета, говорится в сюжете "ТСН".

По данным прокурора, ее вес в тротиловом эквиваленте составил почти пол килограмма, что является лишь половиной от указанной следствием мины МОН-50.

У защиты это вызвало сомнение, как и то, что во время экспертизы правоохранители взорвали два собственных авто, марки ВАЗ, которые имеют отличные параметры от кроссовера, за рулем которого в день убийства был журналист.

Суд аргументы сторон выслушал и перенес слушания на следующую неделю. На этом этапе рассмотрение материалов дела, а их 26 томов, завершено, дальше суд перейдет к опросу свидетелей и дебатам.

Реклама

Убийство Павла Шеремета

Павел Шеремет родился 28 ноября 1971 года в Минске, был главредом Белорусской деловой газеты и зарекомендовал себя как противник режима Александра Лукашенко, пишет Википедия.

В 1997 году в Беларуси его обвинили, в частности, в незаконной журналисткой деятельности и получении денег от иностранных служб, и приговорили к двум годам лишения свободы условно и к одному году испытательного срока. Шеремет находился за решеткой несколько месяцев, а потом его отправили в Россию.

Позже журналист переехал в Украину. Шеремет убит в Киеве 20 июля 2016 года: автомобиль, в котором он ехал, подорвали самодельным взрывным устройством.