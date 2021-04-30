Суд отпустил подозреваемого в убийстве Павла Шеремета под домашний арест

Андрей Антоненко (музыкальный псевдоним - Риффмастер) отпущен 30 апреля нынешнего года Печерским районным судом города Киева под домашний арест.
Шевченковский райсуд Киева отпустил под домашний арест Андрея Антоненко, которого обвиняют в убийстве журналиста Павла Шеремета. Как сообщает народный депутат Алексей Гончаренко (политсила Петра Порошенко Европейская солидарность) Антоненко (музыкальный псевдоним - Риффмастер) освободили под круглосуточный домашний арест.
"На поруки подавали депутаты - Михаил Бондарь (Европейская Солидарность) и (внимание!) Игоря Герасименко от "Слуги народа"! Депутаты от ЕС уже неоднократно подавали соответствующие ходатайства, а вот Слуга появился тут впервые - и сразу результат", - написал Гончаренко.
Как сообщил фигурант сам мужчина, он не знал о своем скором освобождении, поэтому накануне испытывал тревогу. При этом он поблагодарил сторонников за поддержку и заявил о планах записать новый музыкальный хит или несколько хитов.
"Все знают, что у меня дети играют. У меня дома есть полноценный бас-гитарист и полноценная барабанщица. Поэтому, думаю, мы втроем, Рифф-фэмили, сделаем пару хитов", ‒ сказал Антоненко в комментарии каналу Pavlovsky News.
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Убийство Павла Шеремета:
- Павел Шеремет родился 28 ноября 1971 года в Минске, был главредом Белорусской деловой газеты и зарекомендовал себя как противник режима Александра Лукашенко
- В 1997 году в Беларуси его обвинили, в частности, в незаконной журналисткой деятельности и получении денег от иностранных служб, и приговорили к двум годам лишения свободы условно и к одному году испытательного срока. Шеремет находился за решеткой несколько месяцев, а потом его отправили в Россию.
- Позже журналист переехал в Украину. Шеремет убит в Киеве 20 июля 2016 года: автомобиль, в котором он ехал, подорвали самодельным взрывным устройством.
- 12 декабря 2019 года полицейские задержали трех подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета - военную медсестру Яну Дугарь, волонтера/медика Юлию Кузьменко, ветерана АТО и рок-музыканта Андрея Антоненко (Риффмастер). Главным мотивом подозреваемых следствие считает попытку убийством Шеремета дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
- 11 августа 2020 года после 8 месяцев СИЗО Кузьменко отпустили под домашний арест.