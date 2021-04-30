Суд отпустил подозреваемого в убийстве Павла Шеремета под домашний арест

Андрей Антоненко / УНИАН

Шевченковский райсуд Киева отпустил под домашний арест Андрея Антоненко, которого обвиняют в убийстве журналиста Павла Шеремета. Как сообщает народный депутат Алексей Гончаренко (политсила Петра Порошенко Европейская солидарность) Антоненко (музыкальный псевдоним - Риффмастер) освободили под круглосуточный домашний арест.

"На поруки подавали депутаты - Михаил Бондарь (Европейская Солидарность) и (внимание!) Игоря Герасименко от "Слуги народа"! Депутаты от ЕС уже неоднократно подавали соответствующие ходатайства, а вот Слуга появился тут впервые - и сразу результат", - написал Гончаренко.

Андрей Антоненко (в центре) в зале суда / t.me/oleksiihoncharenko

Как сообщил фигурант сам мужчина, он не знал о своем скором освобождении, поэтому накануне испытывал тревогу. При этом он поблагодарил сторонников за поддержку и заявил о планах записать новый музыкальный хит или несколько хитов.

"Все знают, что у меня дети играют. У меня дома есть полноценный бас-гитарист и полноценная барабанщица. Поэтому, думаю, мы втроем, Рифф-фэмили, сделаем пару хитов", ‒ сказал Антоненко в комментарии каналу Pavlovsky News.

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Убийство Павла Шеремета: