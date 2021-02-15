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Партия Порошенко выдвигает кандидатом в нардепы фигурантку дела Шеремета

15 февраля 2021, 16:05

Юлия Кузьменко будет баллотироваться в Донецкой области по избирательному округу №50. Ее на довыборы в Раду выдвигает партия Европейская солидарность.

Юлия Кузьменко
Партия Порошенко выдвигает кандидатом в нардепы Юлию Кузьменко / УНИАН

Партия пятого президента Украины Петра Порошенко Европейская солидарность выдвигает своим кандидатом на довыборы в Верховную Раду по 50 мажоритарному округу в Донецкой области врача Юлию Кузьменко.

"В Донецкой области по избирательному округу №50 (Покровск, Мирноград, Доброполье) от Европейской Солидарности будет баллотироваться Юля Кузьменко. Сегодня должны быть едины в борьбе за Украину и ее волю!" – сообщила в социальной сети Facebook депутат София Федина в понедельник, 15 февраля.

Юлия Кузьменко – профессиональный педиатр-кардиолог, волонтер и военный медик. Активно поддерживала Евромайдан. В 2019 году стала подозреваемой в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, вместе с музыкантом и добровольцем Андреем Антоненко и военной медсестрой Яной Дугарь. Свою причастность к преступлению они отрицают.

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Убийство Шеремета - что важно знать:

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля, который принадлежал руководителю Украинской правды Алёне Притуле (в момент взрыва её в машине не было). Взрыв произошёл в 7:45 на углу улицы Богдана Хмельницкого и Ивана Франко, когда Шеремет выехал из дома по дороге на радиоэфир с руководителем украинской Федерации лёгкой атлетики Игорем Гоцулом. По предварительным данным, взрывное устройство было заложено под днище автомобиля.

Подозреваемые в убийстве Шеремета

12 декабря 2019 года полицейские задержали трех подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета - военную медсестру Яну Дугарь, волонтера/медика Юлию Кузьменко, ветерана АТО и рок-музыканта Андрея Антоненко (Риффмастер). Главным мотивом подозреваемых следствие считают попытку убийством Шеремета дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

парламентские выборы новости Украины Европейская солидарность София Федина Юлия Кузьменко дело Шеремета
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