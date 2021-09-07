"Дельта" дістався до малюків: небезпечний штам зафіксували у немовляти з Волині

Дитині всього 17 днів / pixabay

На території Волинського регіону індійський штам коронавірусу "Дельта" виявили у 47 осіб. При цьому, наймолодшому інфікованому всього лише 17 днів.

Про це на брифінгу в ОДА розповіла головний державний санлікар Волині Наталія Янко.

"Серед хворих - жителі різних адміністративних територій віком від 17 днів до 71 року. Всі ці хворі - невакциновані від COVID-19", - розповіла Янко.

Про стан немовляти з "Дельтою" детально не повідомляється.

За словами санлікаря, більшість волинян, які інфіковані "Дельтою" не покидали країну і навіть не виїжджали за межі області.

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"Це свідчить про активну циркуляцію та місцеву передачу цього збудника. Штам "Дельта" вражає навіть молодих людей. Перебіг захворювання більш важкий і в більшості випадків вимагає госпіталізації. Вдвічі збільшується необхідність перебування пацієнта у відділенні інтенсивної терапії", - підсумувала Янко.

Нагадаємо, школи Сумщини можуть закрити або ж вони перейдуть на дистанційне навчання. Регіону загрожує "жовта" зона через велику кількість позитивних тестів на коронавірус.

Також раніше повідомлялося, що з 13 вересня вся Україна може переміститися з "зеленої" в "жовту" зону карантину. Не виключено, що в областях, в яких фіксуються найгірші показники по коронавірусу, карантин можуть посилити ще більше.

Найнебезпечніша ситуація з поширенням коронавірусу в трьох областях. Зокрема, це Чернівецька, Львівська та Вінницька області - тут можуть посилити карантин до "помаранчевого" або "червоного" рівня.