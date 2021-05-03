Десант РФ у степах України: генерал ЗСУ оцінив ймовірність удару з Криму

Армія РФ може вдарити по Україні / Facebook/mod.mil. rus

РФ може провести спецаїльну операцію з відновлення подачі води в захоплений Крим. За словами колишнього командувача десантно-штурмових військ, генерал-лейтенанта Михайла Забродського, не можна виключати прямого прориву через кримські перешийки.

"До речі, їх не тільки ті два, що у всіх на слуху - їх набагато більше. Відповідне вертикальне охоплення з використанням повітряного десанту, і можливе використання якихось елементів висадки з моря морських десантів, зокрема, в наших чорноморських портах", - попередив він у коментарі Радіо Свобода.

У свою чергу, колишній заступник командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ Сергій Кривонос каже, що РФ цікавить район Нової Каховки, звідки починається Північно-Кримський канал.

"Їх в першу чергу цікавить Нова Каховка, де якраз є всі ці установи і всі населені пункти, які йдуть уздовж каналу. Де наші насосні та компресорні станції, які якраз дозволяють здійснити перекидання води.

Якщо ви уважно дивитеся і аналізуєте їх попередні навчання протягом останніх 10 років, ви побачите, що всі їх навчання якраз і були націлені на здатність швидкого перекидання сил і засобів Російської Федерації до наших кордонів, в тому числі і в Крим. Тому вони знають чітко свій маневр і здатні досить швидко його робити", - додав Кривонос.

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Агресія РФ у Криму та на Донбасі У 2014 році Росія захопила український Крим, провела там "референдум" та оголосила півострів своєю територією. У цьому ж році на сході України бойовики, яких підтримує РФ, захопили частину Донецької та Луганської областей і створили самопроголошені "ДНР" та "ЛНР".

Відведення військ РФ від кордонів України:

Росія заявила про завершення навчань в тимчасово окупованому Криму і повернення військ в пункти постійної дислокації.

В окупованому Криму на нараді про підсумки дій російських військ в ході раптових перевірок Міністр оборони РФ Сергій Шойгу вирішив завершити раптову перевірку, в рамках якої проводилися навчання, оскільки "всі поставлені цілі досягнуті".

Раніше РФ під виглядом підготовки до навчань стягнула в окупований Крим і до кордонів України десятки батальйонних тактичних груп, військову техніку.

У Пентагоні заявили, що стурбовані ескалацією російської агресії на сході України.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що ситуація контролюється, а українські військові готові реагувати як на загострення ситуації на тимчасово окупованій території Луганської та Донецької областей, так і вздовж усього українсько-російського кордону.