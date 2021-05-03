Десант РФ в степях Украины: генерал ВСУ оценил вероятность удара из Крыма

Армия РФ может ударить по Украине / Facebook/mod.mil.rus

РФ может провести спецаильную операцию по восстановлению подачи воды в захваченный Крым. По словам бывшего командующего десантно-штурмовых войск, генерал-лейтенанта Михаила Забродского, нельзя исключать прямого прорыва через крымские перешейки.

"Кстати, их не только те два, что у всех на слуху - их гораздо больше. Соответствующий вертикальный охват с использованием воздушного десанта, и возможно использование каких-то элементов высадки с моря морских десантов, в частности, в наших черноморских портах", - предупредил он в комментарии Радио Свобода.

В свою очередь, бывший заместитель командующего Сил специальных операций ВСУ Сергей Кривонос говорит, что РФ интересует район Новой Каховки, откуда начинается Северо-Крымский канал.

"Их в первую очередь интересует Новая Каховка, где как раз есть все эти учреждения и все населенные пункты, которые идут вдоль канала. Где наши насосные и компрессорные станции, которые как раз позволяют осуществить переброску воды.

Если вы внимательно смотрите и анализируете их предыдущие обучения в течение последних 10 лет, вы увидите, что все их обучения как раз и были нацелены на способность быстрой переброски сил и средств Российской Федерации к нашим границам, в том числе и в Крым. Поэтому они знают четко свой маневр и способны достаточно быстро его делать", - добавил Кривонос.

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Агрессия РФ в Крыму и на Донбассе В 2014 году Россия захватила украинский Крым, провела там "референдум" и объявила полуостров своей территорией. В этом же году на востоке Украины боевики, которых поддерживает РФ, захватили часть территории Донецкой и Луганской областей и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".

Отвод войск РФ от границ Украины:

Россия заявила о завершении учений во временно оккупированном Крыму и возвращении войск в пункты постоянной дислокации.

В оккупированном Крыму на совещании об итогах действий российских войск в ходе внезапных проверок министр обороны РФ Сергей Шойгу решил завершить внезапную проверку, в рамках которой проводились учения, поскольку "все поставленные цели достигнуты".

Ранее РФ под видом подготовки к учениям стянула в оккупированный Крым и к границам Украины десятки батальонных тактических групп, военную технику.

В Пентагоне заявили, что обеспокоены эскалацией российской агрессии на востоке Украины.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что ситуация контролируется, а украинские военные готовы реагировать как на обострение ситуации на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей, так и вдоль всей украинско-российской границы.