Десант РФ в степях Украины: генерал ВСУ оценил вероятность удара из Крыма

РФ интересует район Новой Каховки, откуда начинается Северо-Крымский канал.
РФ может провести спецаильную операцию по восстановлению подачи воды в захваченный Крым. По словам бывшего командующего десантно-штурмовых войск, генерал-лейтенанта Михаила Забродского, нельзя исключать прямого прорыва через крымские перешейки.
"Кстати, их не только те два, что у всех на слуху - их гораздо больше. Соответствующий вертикальный охват с использованием воздушного десанта, и возможно использование каких-то элементов высадки с моря морских десантов, в частности, в наших черноморских портах", - предупредил он в комментарии Радио Свобода.
В свою очередь, бывший заместитель командующего Сил специальных операций ВСУ Сергей Кривонос говорит, что РФ интересует район Новой Каховки, откуда начинается Северо-Крымский канал.
"Их в первую очередь интересует Новая Каховка, где как раз есть все эти учреждения и все населенные пункты, которые идут вдоль канала. Где наши насосные и компрессорные станции, которые как раз позволяют осуществить переброску воды.
Если вы внимательно смотрите и анализируете их предыдущие обучения в течение последних 10 лет, вы увидите, что все их обучения как раз и были нацелены на способность быстрой переброски сил и средств Российской Федерации к нашим границам, в том числе и в Крым. Поэтому они знают четко свой маневр и способны достаточно быстро его делать", - добавил Кривонос.
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Агрессия РФ в Крыму и на Донбассе
В 2014 году Россия захватила украинский Крым, провела там "референдум" и объявила полуостров своей территорией.
В этом же году на востоке Украины боевики, которых поддерживает РФ, захватили часть территории Донецкой и Луганской областей и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".
Отвод войск РФ от границ Украины:
- Россия заявила о завершении учений во временно оккупированном Крыму и возвращении войск в пункты постоянной дислокации.
- В оккупированном Крыму на совещании об итогах действий российских войск в ходе внезапных проверок министр обороны РФ Сергей Шойгу решил завершить внезапную проверку, в рамках которой проводились учения, поскольку "все поставленные цели достигнуты".
- Ранее РФ под видом подготовки к учениям стянула в оккупированный Крым и к границам Украины десятки батальонных тактических групп, военную технику.
- В Пентагоне заявили, что обеспокоены эскалацией российской агрессии на востоке Украины.
- Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что ситуация контролируется, а украинские военные готовы реагировать как на обострение ситуации на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей, так и вдоль всей украинско-российской границы.
Прекращение водоснабжения Крыма
Россия в марте 2014 года захватила украинский Крым. До захвата Крыма Россией вода поступала на полуостров из Днепра по Северо-Крымскому каналу. Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде.
В апреле 2014-го Киев прекратил подачу воды в Крым. Власти Украины неоднократно отмечали, что подача воды в Крым будет возобновлена, когда полуостров вернется под контроль Киева.