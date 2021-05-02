РФ готовит удар: эксперт назвал самое слабое звено обороны Украины

РФ может ударить по Украине ракетами Искандер-М

В Украине состояние противоракетной обороны находится на низком уровне, заявил военный эксперт, заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.

"Что касается противоракетной обороны, ее просто у нас нет. В одном залпе сейчас Россия имеет около 300 ракет. Если брать 100 Искандеров и 200 Калибров и другие ракеты. Возможно, первый залп мы сможем как-то отбить, но еще залп и еще одна волна. Тогда возникает вопрос об эффективности", - подчеркнул он в комментарии ТСН.

Эксперт говорит о том, что даже несмотря на так называемый отвод, российские войска готовы к вторжению хоть сейчас.

"С военной точки зрения, я думаю, что это сто процентов. То есть, вероятность нападения России с военной точки зрения сейчас очень высокая", - пояснил он.

Военный эксперт также пояснил, чего Владимир Путин добивается от Запада эскалацией ситуации.

"Никакого ПДЧ для Украины. Украина не должна стать членом НАТО никогда, прекратите помогать Украине оружием, иначе мы будем нагнетать обстановку и повышать ставки военные", - добавил Самусь.

Читайте такжеДесятки танков и БТР: появилось новое видео с техникой РФ у границ Украины

Отвод войск РФ от границ Украины: