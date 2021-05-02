УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

РФ готовит удар: эксперт назвал самое слабое звено обороны Украины

2 мая 2021, 23:16
Прослушать новость
Остановить

Противоракетной обороны в Украине просто нет, говорит Михаил Самусь.

Эксперт оценил вероятность ракетного удара РФ
РФ может ударить по Украине ракетами Искандер-М

В Украине состояние противоракетной обороны находится на низком уровне, заявил военный эксперт, заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.

"Что касается противоракетной обороны, ее просто у нас нет. В одном залпе сейчас Россия имеет около 300 ракет. Если брать 100 Искандеров и 200 Калибров и другие ракеты. Возможно, первый залп мы сможем как-то отбить, но еще залп и еще одна волна. Тогда возникает вопрос об эффективности", - подчеркнул он в комментарии ТСН.

Эксперт говорит о том, что даже несмотря на так называемый отвод, российские войска готовы к вторжению хоть сейчас.

"С военной точки зрения, я думаю, что это сто процентов. То есть, вероятность нападения России с военной точки зрения сейчас очень высокая", - пояснил он.

Военный эксперт также пояснил, чего Владимир Путин добивается от Запада эскалацией ситуации.

"Никакого ПДЧ для Украины. Украина не должна стать членом НАТО никогда, прекратите помогать Украине оружием, иначе мы будем нагнетать обстановку и повышать ставки военные", - добавил Самусь.

Читайте такжеДесятки танков и БТР: появилось новое видео с техникой РФ у границ Украины

Отвод войск РФ от границ Украины:

  • Россия заявила о завершении учений во временно оккупированном Крыму и возвращении войск в пункты постоянной дислокации.
  • В оккупированном Крыму на совещании об итогах действий российских войск в ходе внезапных проверок министр обороны РФ Сергей Шойгу решил завершить внезапную проверку, в рамках которой проводились учения, поскольку "все поставленные цели достигнуты".
  • Ранее РФ под видом подготовки к учениям стянула в оккупированный Крым и к границам Украины десятки батальонных тактических групп, военную технику.
  • В Пентагоне заявили, что обеспокоены эскалацией российской агрессии на востоке Украины.
  • Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что ситуация контролируется, а украинские военные готовы реагировать как на обострение ситуации на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей, так и вдоль всей украинско-российской границы.
новости России Михаил Самусь новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «РФ готовит удар: эксперт назвал самое слабое звено обороны Украины». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Пасхальный кулич, который всегда получается: простой рецепт с фотоПасхальный кулич, который всегда получается: простой рецепт с фото Со Страстной пятницей! Как поздравить в этот праздник и с чемСо Страстной пятницей! Как поздравить в этот праздник и с чем Творожная пасха: как приготовить царский и быстрый куличТворожная пасха: как приготовить царский и быстрый кулич Между США и Россией официально началась новая Холодная войнаМежду США и Россией официально началась новая Холодная война Гороскоп всех знаков Зодиака на 29 апреля: открытый дар и угроза здоровьюГороскоп всех знаков Зодиака на 29 апреля: открытый дар и угроза здоровью

Последние новости

00:19
Светлый понедельник: что делать украинцам в Поливальный понедельник
02 мая, воскресенье
23:51
Украину накроет настоящая жара: когда и где ждать больше +25 градусов Видео
23:16
РФ готовит удар: эксперт назвал самое слабое звено обороны Украины Видео
22:58
В США прошлись по увольнению Коболева из Нафтогаза
22:30
В Чехии поставили точку в версии о взрыве складов с боеприпасами агентами ГРУ Видео
Реклама
22:15
В Украине резко подорожают продукты питания: когда и на сколько
22:13
Вещи, которые нужно выбросить из своего шкафа Видео
22:13
Подробный лунный календарь на май 2021: грабеж и примирение
21:54
Выяснилось, как отмечает майские праздники Зеленский
21:39
В Киеве девушки выпивали, курили и задували свечи в церкви Видео
21:06
У Байдена сделали жесткое заявление в адрес РФ из-за взрыва складов в Чехии Видео
21:04
Конфликт на границе: лидер Киргизии выступил с заявлением Видео
20:51
Apple запустит обновлённую подписку с Hi-Fi звуком вместе с новыми AirPods'ами
20:40
Почему секутся волосы и как с этим бороться Видео
20:33
Военный эксперт раскрыл неожиданный сценарий вторжения РФ в Украину Видео
20:24
В России резко отреагировали на планы Большой семерки по Москве и Пекину Видео
20:14
Отец Бритни Спирс заявил, что певица страдает опасным заболевание Видео
20:14
Авторы Halo Infinite расхвалили ПК-версию и показали новые кадры из игры Фото
20:08
Мини-сумки сказочной красоты – большая модная тенденция 2021 Фото Видео
19:42
У Байдена раскрыли планы по переговорам с Северной Кореей Видео
Реклама
19:34
Врач перечислил новые опасные симптомы коронавируса Видео
19:18
Десятки танков и БТР: появилось новое видео с техникой РФ у границ Украины Видео
19:00
Во что поиграть в мае – самые интригующие проекты этого месяца Видео
18:57
Погода в Украине: к каким "сюрпризам" готовиться украинцам Видео
18:54
Миллиардеры и Роснефть подали в суд на издателя книги "Люди Путина" Видео
18:31
Украинцам стали по-новому назначать субсидии: что изменилось с 1 мая Видео
18:25
От бушующего COVID-19 до разгула криминала: в РФ говорят о катастрофе в Крыму Видео
17:44
"Ведьмак + Готика": авторы SpellMaster: The Saga показали красоты игры Фото
17:44
РФ открыла фронт дезинформации об Украине в британских СМИ - The Times Видео
17:00
В ЕС подвергли критике санкции России и указали Москве на ошибку Видео
16:58
Выстреливший в голову сослуживца военный ВСУ покончил с собой
16:43
В Киеве обрушится температура и вскоре взлетит – синоптик Видео
16:35
Нардепа подловили на просмотре PornHub прямо в зале Рады - СМИ Видео
16:25
Microsoft раскрыла дату выхода украинского шутера S.T.A.L.K.E.R. 2
15:48
Марш с файерами и задержания: что происходит в Одессе в годовщину трагедии 2 мая Видео
15:40
В Кабмине рассказали, сколько Украина получила вакцин от COVID-19 Видео
15:32
В Минздраве спрогнозировали, когда COVID-19 станет менее кровожадным Видео
15:29
Гороскоп на май-2021 для всех знаков: Рака побалует судьба, а Тельцу придется туго Видео
15:28
СМИ узнали о "тайной" поездке Зеленского на отдых
14:58
Ученые выяснили, помогает ли ночной режим в смартфонах быстрее уснуть
Реклама
14:30
Большой семерке предложили план контрудара по России и Китаю Видео
14:27
Всем желающим стала доступна бесплатная демо-версия Resident Evil: Village Видео
14:14
В РФ посчитали, сколько жителей "ДНР" и "ЛНР" осчастливлены паспортом Видео
13:49
Оля Полякова подколола Катю Осадчую и узнала "секрет" Видео
13:45
Как сдать ВНО-2021 на отлично: подборка полезных YouTube-каналов
13:38
В Киево-Печерской лавре прихожане не соблюдали правила карантина Видео
13:36
Гороскоп всех знаков Зодиака на 2 мая: чему посвятить праздничный день Видео
13:24
Bioware продолжает дразнить фанатов кадрами из Dragon Age 4
13:16
Украину накроют новые волны COVID-19: врач назвал главную причину Видео
12:47
Кабмин отреагировал на заявление об отставке Набсовета Нафтогаза Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять