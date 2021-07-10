Десять дітей - це норма: жінки в селах Рівненської області проводять в декреті по 30 років

У селах Рівненської області жінки сидять у декреті по 30 років / скріншот з відео ТСН

Деякі Українки сидять в декреті десятки років. Зокрема, у селах Рокитнівського району Рівненської області є жінки, які проводять у декретній відпустці 30 років, і там нікого не дивує сім'я, в якій понад 10 дітей.

Як повідомляє ТСН, Рокитнівський район вважають рекордсменом за народжуваністю. Тільки в селі Глинному понад 600 багатодітних сімей. Тут дивиною швидше є сім'ї, в яких менш як три дитини. Староста села Микола Ковалевич розповідає, що його батьки мали 15 дітей, а він — "тільки" дев'ять.

За словами завідувачки місцевим пологовим будинком Людмили Коцюрубської, слово сім'я для рокитнівчан це навіть не "7-Я", а всі десять і навіть рекордних дев'ятнадцять дітей.

Мама-рекордсменка Світлана Ковалевич, у якої 19 дітей, в декреті ось уже 30 років. Майже стільки ж її старшому синові. Практично щомісяця в цій родині свято - відзначають дні народження дітей, кожне з яких Світлана пам'ятає безпомилково.

"Навіть знаю, в який день народила кожного, й о котрій годині знаю. Всіх до одного", - поділилася спогадами багатодітна мати.

Реклама

Крім 19-дітей, у Світлани вже стільки ж онуків, але, за тутешніми мірками, це ще небагато.

Подружжя Петро та Антоніна довго підраховували всіх своїх онуків, поки не нарахували сімдесят. Кажуть, що зібрати таку велику сім'ю за святковим столом було б непросто, тому що просто не вистачить місця в будинку. Але чим більша сім'я - тим більше щастя, кажуть вони.

Детальніше про багатодітні сім'ї на Рівненщині дивіться у сюжеті ТСН:

Нагадаємо, раніше в Індії помер 76-річний Зіона Чана, якого називали главою найбільшої у світі сім'ї - у нього було 38 дружин, 89 дітей і 36 онуків.