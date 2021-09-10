Десятки дітей лежать у лікарнях: у Хмельницькому масово отруїлися учні початкової школи

В Хмельницькому масово отруїлися учні початкової школи / УНІАН

В Хмельницькому в одному з місцевих шкіл медики зафіксували спалах гострої кишкової інфекції. Як повідомляється на офіційному сайті Центру громадського здоров'я МОЗ України.

Повідомляється, що захворіли щонайменше 84 учні (з першого по четвертий клас) і один дорослий. Також наголошується, що всі пацієнти харчувалися в шкільній їдальні. Згодом у них з'явилася багаторазова блювота, діарея, а також підвищення температури тіла від 37 до 39 градусів. Попередній діагноз - "харчова токсикоінфекція, гастроентероколіт".

Загалом такому діагноз поставили учням вісімнадцяти КЛАСІВ. Десять дітей, а також один дорослий знаходяться в лікарні в стані середньої тяжкості. Ще 74 пацієнта мають легкий перебіг захворювання.

Хмельницький Центр контролю та профілактики хвороб вже веде епідеміологічне розслідування. Фахівці обстежили 11 працівників харчоблоку, а також взяли 18 зразків харчових продуктів, 110 зразків змивів з об'єктів навколишнього середовища та 5 зразків водопровідної води для мікробіологічного дослідження.

"У навчальному закладі та в домашніх осередках хворих людей здійснено заключну дезінфекцію. Організовано медичне спостереження за контактними особами. Проведено бесіди з профілактики кишкових інфекцій", - заявили в установі.

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Нагадаємо, раніше майже дві сотні дітей отруїлися в одній зі столичних гімназій. Про це повідомляють батьки учнів. Кажуть, ще в четвер, 2 вересня, після занять дітям стало погано.

Додому школярі їхали з температурою і нудотою. Потім-додалася діарея і блювота. Наступного дня в однієї з учениць виявили норовірус-одного з різновидів кишкової інфекції.

Школярів з такими ж симптомами було близько 170. Вони навчаються в різних класах, з другого по п'ятий.

Далі, адміністрацію гімназію оштрафували на 36 тисяч гривень ‒ за порушення в приготуванні їжі, і в зберіганні продуктів.