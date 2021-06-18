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Десятки нових супермаркетів Росії в Україні: у Зеленського заявили про рішення влади

18 червня 2021, 21:01

Данилов назвав плани щодо відкриття супермаркетів Mere у низці міст України "операцією російських спецслужб".

Мережа Mere
Мережа Mere в Україні працювати не буде - РНБО / Володимир Миколаївський, Google Maps

Супермаркетів Mere, якими володіє російська мережа дискаунтерів Світлофор, в Україні не буде. Російські спецслужби планували використовувати такі магазини у Херсонській, Одеській, Миколаївській та Запорізькій областях в політичних цілях. Органи місцевого самоврядування на чолі з мерами міст також несуть відповідальність за цю ситуацію. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

Під час свого брифінгу він розповів про те, що магазини Mere повинні були відкритися у низці міст на півдні і сході країни з метою їх подальшого використання російськими спецслужбами на виборах для реалізації політичних завдань. Однак в Україні така мережа супермаркетів не працюватиме.

"Це (відкриття магазинів) операція російських спецслужб, які мають велике бажання розгорнути на території Херсонської, Одеської, Миколаївської, Запорізької областей так звану мережу дискаунтерів для використання під час виборчого процесу для досягнення своїх політичних цілей. Ця мережа в Україні працювати не буде", - сказав Данілов.

Також він додав, що за ситуацію з російськими магазинами також несуть відповідальність представники місцевого самоврядування. У них є повноваження для того, щоб цього не допустити. Потрібна тільки політична воля.читайте такожМережа магазинів Спортмастер, яка потрапила під санкції Зеленського, продовжує роботу в Україні

"Мені шкода, що мер і депутати, які є у місті Миколаєві, не розуміють, що вони несуть так само спільну відповідальність. І коли вони кажуть, що у них не вистачає повноважень, то, шановні друзі, було б бажання - повноваження на сьогоднішній день, наша Конституція, наші закони даються всім, починаючи від місцевого самоврядування закінчуючи всіма іншими інститутами. Цими повноваженнями треба користуватися та їх застосовувати", - підкреслив Олексій Данілов.

Скандал з російською мережею супермаркетів Mere

У мережі магазинів Mere оголосили про намір відкрити 40 магазинів по всій Україні до кінця 2021 року. Вже у червні мають з'явитися декілька супермаркетів у Білій Церкві, Чернівцях та Дніпропетровській області. Маркети належать російській мережі дискаунтерів Світлофор.

За даними AllRetail, бізнес торгівельної мережі на території України розвиває компанія Альянстрейдсервіс. Кінцевий бенефіціар юридичної особи - ТОВ НСКТТрейд, зареєстроване у Мінську.

Володіє компанією російський бізнесмен Сергій Шнайдер - засновник російської мережі дискаунтерів Світлофор. За межами РФ компанія працює під брендом Mere.

РНБО новини Росії новини України Олексій Данілов
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