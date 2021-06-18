Десятки новых супермаркетов России в Украине: у Зеленского объявили о решении властей

Сеть Mere в Украине работать не будет - СНБО / Владимир Николаевский, Google Maps

Супермаркетов Mere, которыми владеет российская сеть дискаунтеров Светофор, в Украине не будет. Российские спецслужбы планировали использовать такие магазины в Херсонской, Одесской, Николаевской и Запорожской областях в политических целях. Органы местного самоуправления во главе с мэрами городов также несут ответственность за данную ситуацию. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

В ходе своего брифинга он рассказал о том, что магазины Mere должны были открыться в ряде городов на юге и востоке страны с целью их последующего использования российскими спецслужбами на выборах для реализации политических задач. Однако работать такая сеть супермаркетов в Украине не будет.

"Это (открытие магазинов) операция российских спецслужб, которые имеют большое желание развернуть на территории Херсонской, Одесской, Николаевской, Запорожской областей так называемую сеть дискаунтеров для использования во время избирательного процесса для достижения своих политических целей. Эта сеть в Украине работать не будет", - сказал Данилов.

Также он добавил, что за ситуацию с российскими магазинами также несут ответственность представители местного самоуправления. У них есть полномочия для того, чтобы этого не допустить. Нужна только политическая воля.Читайте такжеПопавшая под санкции Зеленского сеть магазинов Спортмастер продолжает работу в Украине

"Мне жаль, что мэр и депутаты, которые есть в городе Николаеве, не понимают, что они несут так же общую ответственность. И когда они говорят, что у них не хватает полномочий, то, уважаемые друзья, было бы желание - полномочия на сегодняшний день наша Конституция, наши законы даются всем, начиная от местного самоуправления заканчивая всеми другими институтами. Этими полномочиями надо пользоваться и их применять", - подчеркнул Алексей Данилов.

Скандал с российской сетью супермаркетов Mere

В сети магазинов Mere объявили о намерении открыть 40 магазинов по всей Украине до конца 2021 года. Уже в июне должны появиться несколько супермаркетов в Белой Церкви, Черновцах и Днепропетровской области. Маркеты принадлежат российской сети дискаунтеров Светофор.

По данным AllRetail, бизнес торговой сети на территории Украины развивает компания Альянстрейдсервис. Конечный бенефициар юридического лица – ООО НСКТТрейд, зарегистрированное в Минске.

Владеет компанией российский бизнесмен Сергей Шнайдер – основатель российской сети дискаунтеров Светофор. За пределами РФ компания работает под брендом Mere.