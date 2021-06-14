Россия расширяет торговлю в Украине: откроются десятки супермаркетов страны-агрессора

Сеть Mere принадлежит российскому дискаунтеру Светофор / Владимир Николаевский, Google Maps

Сеть супермаркетов Mere объявила об открытии 40 магазинов в Украине до конца текущего года. В частности, уже сейчас речь идет о появлении нескольких маркетов в Белой Церкви, Черновцах и Днепропетровской области. Бизнес-проект принадлежит российской торговой сети Светофор.

Как сообщает Retailers, в прошлом году магазин Mere уже работал в Николаеве, но позже был закрыт из-за проблем с товарами. Теперь до конца этого года торговую точку снова планируют запустить.

По словам директора по развитию Mere в Украине Артема Хоменко, с 21 июня должны появиться еще несколько новых супермаркетов сети – в Белой Церкви, Черновцах и Днепропетровской области (сразу четыре магазина).

Магазин Mere в прошлом году был закрыт в Николаеве из-за проблемы с товарами / Владимир Николаевский, Google Maps

По информации AllRetail, над вопросом развития торговой сети в Украине работает ООО Альянстрейдсервис. Конечный бенефициар компании – ООО НСКТТрейд, которое зарегистрировано в Минске.

Владелец компании – Сергей Шнайдер, основатель российской сети Светофор. За рубежом компания работает под брендом Mere.

Примечательно, что такие магазины уже открываются в странах Балтии, а также в Польше и Сербии. В Германии четыре таких супермаркета. Теперь маркеты должны открыться в Испании, Франции, Греции и Великобритании.

Напомним, в феврале президент Украины Владимир Зеленский своим указом запустил решение СНБО о введении санкций против ряда российских компаний. Под ограничения попала торговая деятельность крупнейшей сети спортивных товаров Спортмастер. Однако магазины продолжили работу в стране.