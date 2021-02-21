Попавшая под санкции Зеленского сеть магазинов Спортмастер продолжает работу в Украине

Санкции Зеленского предусматривают закрытие магазинов Спортмастер на территории Украины / sportmaster.ua

Крупнейшая сеть торговли спортивными товарами Спортмастер, несмотря на санкции против компании, которые были введены президентом Владимиром Зеленским на базе решения СНБО от 19 февраля 2021 года, продолжает работу в Украине, заявили информагентству Интерфакс-Украина в офисе компании в Киеве.

"Пока работаем", - рассказала сотрудница столичного магазина, по адресу которого проходит регистрация юридического лица Спортмастер-Украина.

Ограничения против Спортмастера прокомментировал совладелец киевского ТРЦ Dream Town Александр Меламуд. По словам бизнесмена, один из директоров компании ему сказал, что рынок в Украине составляет около 3-4% от общего оборота компании, выполнявшей свои обязательства согласно действующему законодательству.

"Украинский рынок - 3-4 процента оборота. Разговаривал только что по телефону с директором по развитию всей сети, кстати, уроженцем Ивана–Франковска. Мы были абсолютно законопослушны. Ни кривых схем, ни зарплат в конвертах. Платили все налоги, соцстрах, пенсионный. Мы не лезли в политику", - написал он на своей странице в социальной сети Facebook, добавив, что такое решение приведет к потере государственного бюджета многомиллионных налоговых поступлений и отразится на инвестиционном климате Украины.Читайте такжеУ Зеленского рассказали, что ждет Медведчука и фигурантов санкций

Справка

Спортмастер-Украина – крупнейшая, как указано на сайте компании, сеть продажи спортивных товаров. В нее входят около 30 магазинов, которые находятся в 15 украинских городах. В компании работает более тысячи сотрудников.

Компанию образована в начале 1990-х годов братьями Николаем и Владимиром Фартушняком – уроженцами города Кривой Рог. В государственном реестре указывается, что они являются бенефициарными владельцами компании с долями по 30,79%. Такой же долей владеет бизнесмен Александр Михальский. Бизнесмены граждане Мальты, их адрес проживания указан в Швейцарии.

В 2019 году выручка компании выросла на 13% и составила около 2,32 млрд грн. Чистая прибыл выросла на 5,7% - до 0,37 млд грн. За 2020 год данных пока нет.

В 2017 году в Киеве провели пикет у одного из магазинов сети Спортмастер после того как выяснилось, что розничная сеть была указана в качестве спонсора конкура красоты, проводившегося в оккупированном российскими гибридными войсками Луганске. О пикетировании магазинов в Киеве и Николаеве сообщалось еще в 2014 году.

Санкции Владимира Зеленского