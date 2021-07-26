Диктор київського метро закашлялася під час оголошення і закликала пасажирів стежити за здоров'ям

У київському метро закликають стежити за своїм здоров'ям / Telegram

В київському метро під час оголошення закашлялась диктор. Після цього вона закликала пасажирів відвідувати лікарню з метою профілактики.

Як виявилося пізніше, даний перформанс був навмисним, щоб привернути увагу киян до небезпечного захворювання - раку легенів. А приурочений він був до Дня боротьби з цим видом онкології.

Відео з'явилося в Telegram-каналі PavlovskyNews.

"Кашель, який не проходить або посилюється, може бути ознакою небезпечного захворювання", - сказала диктор в метрополітені.

Таким чином організатори перформансу вирішили привернути увагу киян до небезпечної хвороби - раку легенів.

Відзначається, що щорічно на рак легенів хворіють 13 тисяч українців, а помирають від цієї хвороби 9 тисяч пацієнтів.

Найпоширеніші симптоми раку легенів: