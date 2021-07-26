Диктор київського метро закашлялася під час оголошення і закликала пасажирів стежити за здоров'ям

Перформанс був влаштований до Дня боротьби з раком легенів.
В київському метро під час оголошення закашлялась диктор. Після цього вона закликала пасажирів відвідувати лікарню з метою профілактики.
Як виявилося пізніше, даний перформанс був навмисним, щоб привернути увагу киян до небезпечного захворювання - раку легенів. А приурочений він був до Дня боротьби з цим видом онкології.
Відео з'явилося в Telegram-каналі PavlovskyNews.
"Кашель, який не проходить або посилюється, може бути ознакою небезпечного захворювання", - сказала диктор в метрополітені.
Таким чином організатори перформансу вирішили привернути увагу киян до небезпечної хвороби - раку легенів.
Відзначається, що щорічно на рак легенів хворіють 13 тисяч українців, а помирають від цієї хвороби 9 тисяч пацієнтів.
Найпоширеніші симптоми раку легенів:
- Кашель, який не зникає або посилюється, - це симптом спостерігається мінімум у 65% випадках. Однак трапляється, що на ранніх стадіях хворі не мають кашлю або будь-яких інших симптомів раку легені.
- Відкашлювання крові або мокротиння червоно-коричневого кольору.
- Біль у грудях, яка посилюється при глибокому вдиху, кашлі або під час сміху.
- Захриплість і задишка.
- Втрата апетиту і незрозуміла втрата ваги.
- Відчуття втоми або слабкості.
- Повторювані бронхіти і пневмонії, які повертаються після лікування.
Автор: Уляна Виноградова