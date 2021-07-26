Диктор киевского метро закашлялась во время объявления и призвала пассажиров следить за здоровьем

Перформанс был устроен ко Дню борьбы с раком легких.
В киевском метро во время объявления закашлялась диктор. После этого она призвала пассажиров посещать больницу в целях профилактики.
Как оказалось позже, данный перформанс был намеренным, чтобы привлечь внимание киевлян к опасному заболеванию - раку легких. А приурочен он был ко Дню борьбы с этим видом онкологии.
Видео появилось в Telegram-канале PavlovskyNews.
"Кашель, который не проходит или усиливается, может быть признаком опасного заболевания", - сказал диктор в метрополитене.
Таким образом организаторы перформанса решили привлечь внимание киевлян к опасной болезни — рака легких.
Отмечается, что ежегодно раком легких заболевают 13 тысяч украинцев, а умирают от этой болезни 9 тысяч пациентов.
Самые распространенные симптомы рака легких:
- Кашель, который не исчезает или усиливается, — это симптом наблюдается минимум у 65% случаях. Однако случается, что на ранних стадиях больные не имеют кашля или любых других симптомов рака легкого.
- Откашливание крови или мокроты красно-коричневого цвета.
- Боль в груди, которая усиливается при глубоком вдохе, кашле или во время смеха.
- Охриплость и одышка.
- Потеря аппетита и необъяснимая потеря веса.
- Ощущение усталости или слабости.
- Повторяющиеся бронхиты и пневмонии, которые возвращаются после лечения.
Автор: Ульяна Виноградова