Диктор киевского метро закашлялась во время объявления и призвала пассажиров следить за здоровьем

В киевском метро призывают следить за своим здоровьем / Telegram

В киевском метро во время объявления закашлялась диктор. После этого она призвала пассажиров посещать больницу в целях профилактики.

Как оказалось позже, данный перформанс был намеренным, чтобы привлечь внимание киевлян к опасному заболеванию - раку легких. А приурочен он был ко Дню борьбы с этим видом онкологии.

Видео появилось в Telegram-канале PavlovskyNews.

"Кашель, который не проходит или усиливается, может быть признаком опасного заболевания", - сказал диктор в метрополитене.

Таким образом организаторы перформанса решили привлечь внимание киевлян к опасной болезни — рака легких.

Отмечается, что ежегодно раком легких заболевают 13 тысяч украинцев, а умирают от этой болезни 9 тысяч пациентов.

Самые распространенные симптомы рака легких: