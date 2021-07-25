"Залатали" скотчем: в киевском метро удивили ремонтом

Лайфхак с ремонтом в Святошине / Facebook

В киевском метро оригинально отнеслись к ремонту. Трещину на колонне в подземном переходе возле станции "Святошин" отремонтировали скотчем.

Как написал в Facebook журналист Александр Рудоманов, трещину на колонне "залатали" обычным скотчем.

"Если вы не можете что-то починить с помощью скотча, это означает лишь одно - вы взяли мало скотча", - написал Рудоманов.

Также он добавил фото уникального ремонта, указав, что лайфхак можно увидеть в переходе на метро Святошин под железнодорожными путями.

На курьез уже отреагировали в КГГА. В частности, представитель Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Анна Голосинская заверила, что на место происшествия вскоре прибудет специальная комиссия.

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Прокомментировали ситуацию и украинцы. В Сети пользователи написали, что "надо было прилепить подорожник" и прочие подобные высказывания.

Напомним, ранее из-за непогоды в Киеве были подтоплены несколько станций метро. Наиболее пострадали метро "Берестейская" и "Академгородок". Там затопило кассовые залы. Люди плелись по воде.

Читайте такжеЕще один переход "устал": в Киеве возле станции метро Героев Днепра рухнул кусок потолкаПозже ливень добрался и до станции метро "Позняки". Дождевой воды было по щиколотку прохожим.

Вода пробралась в метро, несмотря на "баррикады" коммунальщиков, которые соорудили барьер из мешков с песком.

К такому решению они пришли во избежание подтопления станции самой подземки, учитывая особенности ландшафта и обилие осадков.