Дипломат заявив про загрозу атаки на Україну через озброєння РФ на кордоні

Військова техніка Росії не була відведена від прикордонних з Україною територій, стверджує Андрій Мельник.
Процес щодо відведення військ РФ від українських кордонів і з анексованого Криму викликає серйозні сумніви. Згідно з даними української розвідки, росіяни повертають до постійних пунктів дислокації тільки військовий персонал, тоді як системи залпового вогню і танки, як і раніше, базуються на тих же територіях.Виходячи з цього, існує загроза нападу Росії на Україну, тому міжнародне співтовариство має забезпечити моніторинг відведення російських військових сил. Про це заявив посол України у Німеччині Андрій Мельник.
У інтерв'ю виданню Funke він розповів про те, що за інформацією українських спецслужб, у Південному і Західному військових округах росіяни забезпечують повернення до пунктів дислокації тільки військовий персонал, в той час як важкі озброєння залишаються на прикордонних з українськими районами територіях.
"Це означає, що, як і раніше, існує загроза нападу на Україну", - сказав Мельник, додавши, що Німеччина і міжнародне співтовариство повинні вимагати моніторингу відведення російських сил.читайте такожУ Росії заявили про загрозу НАТО біля кордонів і віддали наказ військам
Також він підкреслив, що Росія прийняла рішення відвести війська вимушено, тому що на Москву чинився тиск з боку союзників України на Заході, серед яких і Німеччина.
Відведення військ Росії від кордонів України
- Глава Міноборони РФ Сергій Шойгу раніше заявив, що війська Південного і Західного військових округів повертаються до попередніх місць дислокації з п'ятниці, 23 квітня. Росія, таким чином, вирішила відвести військові підрозділи від кордонів України.
- Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що рішення РФ про відведення військ від українських кордонів посприяє зниженню напруги. Київ, як і раніше, прагне до мирного врегулювання конфлікту з Москвою.
- Спікер Кремля Дмитро Пєсков сказав, що відведення військ РФ від кордонів України пов'язане з рішеннями Москви щодо передислокації військових підрозділів, які приймаються російською владою за необхідності.
- Експерти організації Conflict Intelligence стверджують, що незважаючи на заяви Шойгу про відведення військ від прикордонних з Україною районів, військова техніка 41-ї армії залишається під Воронежем. Схожа ситуація була у 2014 році, коли в серпні декілька батальйонно-тактичних російських груп увійшли на Донбас.