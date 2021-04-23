Дипломат заявив про загрозу атаки на Україну через озброєння РФ на кордоні

Росія в рамках відведення військ забезпечить повернення тільки військового персоналу - дипломат / УНІАН

Процес щодо відведення військ РФ від українських кордонів і з анексованого Криму викликає серйозні сумніви. Згідно з даними української розвідки, росіяни повертають до постійних пунктів дислокації тільки військовий персонал, тоді як системи залпового вогню і танки, як і раніше, базуються на тих же територіях.Виходячи з цього, існує загроза нападу Росії на Україну, тому міжнародне співтовариство має забезпечити моніторинг відведення російських військових сил. Про це заявив посол України у Німеччині Андрій Мельник.

У інтерв'ю виданню Funke він розповів про те, що за інформацією українських спецслужб, у Південному і Західному військових округах росіяни забезпечують повернення до пунктів дислокації тільки військовий персонал, в той час як важкі озброєння залишаються на прикордонних з українськими районами територіях.

"Це означає, що, як і раніше, існує загроза нападу на Україну", - сказав Мельник, додавши, що Німеччина і міжнародне співтовариство повинні вимагати моніторингу відведення російських сил.читайте такожУ Росії заявили про загрозу НАТО біля кордонів і віддали наказ військам

Також він підкреслив, що Росія прийняла рішення відвести війська вимушено, тому що на Москву чинився тиск з боку союзників України на Заході, серед яких і Німеччина.

Відведення військ Росії від кордонів України