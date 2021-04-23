Дипломат заявил об угрозе атаки на Украину из-за вооружений РФ на границе

Военная техника России не была отведена от приграничных с Украиной территорий, утверждает Андрей Мельник.
Процесс по отводу войск РФ от украинских границ и с аннексированного Крыма вызывает серьезные сомнения. Согласно данным украинской разведки, россияне возвращают в постоянные пункты дислокации только военный персонал, тогда как системы залпового огня и танки по-прежнему базируются на тех же территориях. Исходя из этого, существует угроза нападения России на Украину, поэтому международное сообщество должно обеспечить мониторинг отвода российских военных сил. Об этом заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник.
В интервью изданию Funke он рассказал о том, что по информации украинских спецслужб, в Южном и Западном военных округах россияне обеспечивают возвращение в прежние пункты дислокации только военный персонал, в то время как тяжелые вооружения остаются на приграничных с украинскими районами территориях.
"Это означает, что по-прежнему существует угроза нападения на Украину", - сказал Мельник, добавив, что Германия и международное сообщество должны требовать мониторинга отвода российских сил.Читайте такжеВ России заявили об угрозе НАТО у границ и отдали приказ войскам
Также он подчеркнул, что Россия приняла решение отвести войска вынужденно, так как на Москву было оказано давление со стороны союзников Украины на Западе, среди которых и Германия.
Отведение войск России от границ Украины
- Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу ранее заявил, что войска Южного и Западного военных округов возвращаются в прежние места дислокации с пятницы, 23 апреля. Россия, таким образом, решила отвести военные подразделения от границ Украины.
- Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что решение РФ об отводе войск от украинских границ поспособствует снижению напряжения. Киев по-прежнему стремится к мирному урегулированию конфликта с Москвой.
- Спикер Кремля Дмитрий Песков сказал, что отвод войск РФ от границ Украины связан с решениями Москвы о передислокации военных подразделений, которые принимаются российскими властями при необходимости.
- Эксперты организации Conflict Intelligence утверждают, что несмотря на заявления Шойгу об отводе войск от приграничных с Украиной районов, военная техника 41-й армии остается под Воронежем. Похожая ситуация была в 2014 году, когда в августе несколько батальонно-тактических российских групп вошли на Донбасс.