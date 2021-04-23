Дипломат заявил об угрозе атаки на Украину из-за вооружений РФ на границе

Россия в рамках отвода войск обеспечит возвращение только военного персонала - дипломат / УНИАН

Процесс по отводу войск РФ от украинских границ и с аннексированного Крыма вызывает серьезные сомнения. Согласно данным украинской разведки, россияне возвращают в постоянные пункты дислокации только военный персонал, тогда как системы залпового огня и танки по-прежнему базируются на тех же территориях. Исходя из этого, существует угроза нападения России на Украину, поэтому международное сообщество должно обеспечить мониторинг отвода российских военных сил. Об этом заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

В интервью изданию Funke он рассказал о том, что по информации украинских спецслужб, в Южном и Западном военных округах россияне обеспечивают возвращение в прежние пункты дислокации только военный персонал, в то время как тяжелые вооружения остаются на приграничных с украинскими районами территориях.

"Это означает, что по-прежнему существует угроза нападения на Украину", - сказал Мельник, добавив, что Германия и международное сообщество должны требовать мониторинга отвода российских сил.Читайте такжеВ России заявили об угрозе НАТО у границ и отдали приказ войскам

Также он подчеркнул, что Россия приняла решение отвести войска вынужденно, так как на Москву было оказано давление со стороны союзников Украины на Западе, среди которых и Германия.

Отведение войск России от границ Украины