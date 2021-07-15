Документи в паперовому вигляді більше не знадобляться: парламент підтримав закон про "рaperless"

Документи в паперовому вигляді більше не знадобляться / Фото: depositphotos

Верховна Рада підтримала у другому читанні і в цілому проект закону про перехід на безпаперовий документообіг, так званий paperless-режим. Також документ регулює питання, пов'язані з наданням та отриманням усіх категорій публічних послуг в електронній формі.

Законопроект "Про особливості надання електронних публічних послуг" №5495 підтримали 238 депутатів.

Тепер в Україні з'являться такі терміни, як "електронна публічна послуга", "автоматичний режим надання публічної електронної послуги", "комплексна електронна публічна послуга", "система електронної взаємодії електронних ресурсів", "публічна послуга" та інші, пов'язані з електронними публічними послугами

Після набрання законом чинності - через три дні з моменту його публікації - у разі необхідності надання документів, вони не надаються громадянином. Замість цього вказуються тільки відомості, необхідні для надання публічної послуги.

Крім цього, якщо для отримання послуги потрібна інформація, якої немає в державних ресурсах, то надання паперового документа теж немає необхідності. Достатньо лише вказати необхідні дані з паперового документа в заяві або ж прикріпити копію такого документа.

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У разі обов'язкового надання паперових документів, їх можна надати електронним зображенням.

читайте також Прискорення законів. Рада розправилася з паперовим документообігом у парламентіPaperless - що це таке:

Paperless - робоче середовище, в якому використання паперу усунуто або значно зменшено, шляхом перетворення документів та інших паперів в цифрову форму документації.

Перехід до безпаперової форми значно економить гроші, підвищує продуктивність, економить простір, робить листування і обмін інформацією легше і швидше, а збереження особистої інформації більш безпечним, і це в свою чергу допомагає навколишньому середовищу.

Міністерство цифрової трансформації України планує за три роки перевести всі державні послуги в онлайн-формат.

У травні поточного року президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна увійде в режим "paperless", і "тоді жоден чиновник не зможе вимагати в українців паперові документи". А буде це 24 серпня поточного року. В першу чергу, держустанови не зможуть відмовити громадянам у прийомі електронних документів"Дія".