Документы в бумажном виде больше не понадобятся: парламент поддержал закон о "рaperless"

Документы в бумажном виде больше не понадобятся / Фото: depositphotos

Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом проект закона о переходе на безбумажный документооборот, так называемый paperless-режим. Также документ регулирует вопросы, связанные с предоставлением и получением всех категорий публичных услуг в электронной форме.

Законопроект "Об особенностях предоставления электронных публичных услуг" №5495 поддержали 238 депутатов.

Теперь в Украине появятся такие термины, как "электронная публичная услуга", "автоматический режим предоставления публичной электронной услуги", "комплексная электронная публичная услуга", "система электронного взаимодействия электронных ресурсов", "публичная услуга" и прочие, связанные с электронными публичными услугами

После вступления закона в силу - спустя три дня с момента его публикации - в случае необходимости предоставления документов, они не предоставляются гражданином. Вместо этого указываются только сведения, необходимые для оказания публичной услуги.

Кроме этого, если для получения услуги требуется информация, которой нет в государственных ресурсах, тов предоставлении бумажного документа тоже нет необходимости. Достаточно лишь указать необходимые данные из бумажного документа в заявлении или же прикрепить копию такого документа.

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В случае обязательного предоставления бумажных документов, их можно предоставить электронным изображением.

Читайте также Ускорение законов. Рада расправилась с бумажным документооборотом в парламентеPaperless - что это такое:

Paperless - рабочая среда, в которой использование бумаги устранено или значительно уменьшено, путем преобразования документов и других бумаг в цифровую форму документации.

Переход к безбумажной форме значительно экономит деньги, повышает производительность, экономит пространство, делает переписку и обмен информацией легче и быстрее, а сохранение личной информации более безопасным, и это в свою очередь помогает окружающей среде.

Министерство цифровой трансформации Украины планирует за три года перевести все государственные услуги в онлайн-формат.

В мае текущего года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина войдет в режим "paperless", и "тогда ни один чиновник не сможет требовать у украинцев бумажные документы". А будет это 24 августа текущего года. В первую очередь, госучреждения не смогут отказать гражданам в приеме электронных документов "Дія".