Доставка пенсій Укрпоштою різко подорожчає з 1 квітня

Укрпошта підвищує тарифи на доставку пенсії / 24 канал

В Україні діятимуть нові тарифи на доставку пенсій з 1 квітня. Як повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, Кабмін схвалив нові тарифи на оплату послуг Укрпошти з виплати та доставки пенсій і грошових допомог населенню в готівковій формі.

Так, тариф у місті підняли з 1,15% до 1,3%, у селі та селищах міського типу – з 2,3% до 2,65%. Нові тарифи діятимуть до кінця 2021 року.

"Це дозволить Укрпошті забезпечити своєчасну доставку пенсій, а також зберегти робочі місця для 10 тисяч листонош", – говорить Криклій.

Міністр інфраструктури зазначив, що Укрпошта продовжить обслуговувати 3,5 млн пенсіонерів, які отримують пенсії вдома. Міністр назвав рішення Уряду компромісним.

"Вони проживають в тих селах, селищах і містечках, де немає жодного відділення банку або навіть банкомату. Всього по Україні таких населених пунктів понад 27 тисяч, а всього в них проживають близько 13 млн громадян. В умовах карантину Укрпошта продовжує забезпечувати українців своєчасною доставкою пенсій, а також ліків, продуктів харчування та інших замовлень ", – заявив він.

Як говорить міністр соціальної політики Марина Лазебна, після підвищення вартість доставки однієї пенсії зросте з 60 до понад 100 гривень.

читайте такожПенсії та тарифи: що змінюється в Україні у квітні 2021

Міністр уточнила, з 2004 по 2021 рік середня ціна доставки однієї пенсії зросла з 3,12 до 60 гривень. Попередній уряд вже підвищував тарифи, в середньому на 45%.

Лазебна зазначила, що 31 березня 2021 року Пенсійний фонд України (ПФУ) має підписати новий договір з Укрпоштою про продовження послуг з доставки та виплати пенсій. За словами міністра, 35% пенсіонерів отримують пенсії у відділеннях Укрпошти, частина з них Мінсоцполітики хоче перевести на обслуговування в банківські установи.

читайте такожНовий перерахунок пенсій з 1 квітня - кого торкнеться за законом

Пенсії в Україні - про що раніше повідомляв Главред: