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Доставка пенсий Укрпочтой резко подорожает с 1 апреля

31 марта 2021, 18:00
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Кабмин утвердил новые тарифы Укрпочты на доставку пенсий до конца года.

Укрпочта
Укрпочта повышает тарифы на доставку пенсии / 24 канал

В Украине будут действовать новые тарифы на доставку пенсий с 1 апреля. Как сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, Кабмин одобрил новые тарифы на оплату услуг Укрпочты по выплате и доставке пенсий и денежных пособий населению в наличной форме.

Так, тариф в городе подняли с 1,15% до 1,3%, в селе и поселках городского типа – с 2,3% до 2,65%. Новые тарифы будут действовать до конца 2021 года.

"Это позволит Укрпочте обеспечить своевременную доставку пенсий, а также сохранить рабочие места для 10 тысяч почтальонов", – говорит Криклий.

Министр инфраструктуры отметил, что Укрпочта продолжит обслуживать 3,5 млн пенсионеров, которые получают пенсии на дому. Министр назвал решение Правительства компромиссным.

"Они проживают в тех селах, поселках и городках, где нет ни одного отделения банка или даже банкомата. Всего по Украине таких населенных пунктов более 27 тысяч, а всего в них проживают около 13 млн граждан. В условиях карантина Укрпочта продолжает обеспечивать украинцев своевременной доставкой пенсий, а также лекарств, продуктов питания и других заказов ", – заявил он.

Как говорит министр социальной политики Марина Лазебная, после повышения стоимость доставки одной пенсии вырастет с 60 до более 100 гривен.

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Министр уточнила, с 2004 по 2021 год средняя цена доставки одной пенсии выросла с 3,12 до 60 гривен. Предыдущее правительство уже повышало тарифы, в среднем на 45%.

Лазебная отметила, что 31 марта 2021 Пенсионный фонд Украины (ПФУ) должен подписать новый договор с Укрпоштой о продлении услуг по доставке и выплате пенсий. По словам министра, 35% пенсионеров получают пенсии в отделениях Укрпошты, часть из них Минсоцполитики хочет перевести на обслуживание в банковские учреждения.

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Пенсии в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

  • В марте 2021 года для украинских пенсионеров провели индексацию пенсий, а также новые доплаты для отдельных категорий пожилых людей.
  • Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль признался, что в Украине уже через 15 лет не будет ресурса для выплаты пенсий.
  • Как говорила министр соцполитики Марина Лазебная, с 4 марта из 11,1 миллиона украинцев доплаты получат восемь миллионов пенсионеров, а средний размер повышения составит около трехсот гривен.

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