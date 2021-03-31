Доставка пенсий Укрпочтой резко подорожает с 1 апреля

Укрпочта повышает тарифы на доставку пенсии / 24 канал

В Украине будут действовать новые тарифы на доставку пенсий с 1 апреля. Как сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, Кабмин одобрил новые тарифы на оплату услуг Укрпочты по выплате и доставке пенсий и денежных пособий населению в наличной форме.

Так, тариф в городе подняли с 1,15% до 1,3%, в селе и поселках городского типа – с 2,3% до 2,65%. Новые тарифы будут действовать до конца 2021 года.

"Это позволит Укрпочте обеспечить своевременную доставку пенсий, а также сохранить рабочие места для 10 тысяч почтальонов", – говорит Криклий.

Министр инфраструктуры отметил, что Укрпочта продолжит обслуживать 3,5 млн пенсионеров, которые получают пенсии на дому. Министр назвал решение Правительства компромиссным.

"Они проживают в тех селах, поселках и городках, где нет ни одного отделения банка или даже банкомата. Всего по Украине таких населенных пунктов более 27 тысяч, а всего в них проживают около 13 млн граждан. В условиях карантина Укрпочта продолжает обеспечивать украинцев своевременной доставкой пенсий, а также лекарств, продуктов питания и других заказов ", – заявил он.

Как говорит министр социальной политики Марина Лазебная, после повышения стоимость доставки одной пенсии вырастет с 60 до более 100 гривен.

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Министр уточнила, с 2004 по 2021 год средняя цена доставки одной пенсии выросла с 3,12 до 60 гривен. Предыдущее правительство уже повышало тарифы, в среднем на 45%.

Лазебная отметила, что 31 марта 2021 Пенсионный фонд Украины (ПФУ) должен подписать новый договор с Укрпоштой о продлении услуг по доставке и выплате пенсий. По словам министра, 35% пенсионеров получают пенсии в отделениях Укрпошты, часть из них Минсоцполитики хочет перевести на обслуживание в банковские учреждения.

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