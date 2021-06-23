"Друг перекупив акторів": блогер Волошин пояснив, чому забрав у дівчинки подарований iPhone

Волошин намагається домовитися про повернення iPhone / Скріншот відео Київ Оперативний

Ситуація з подарунком дівчинці iPhone була постановкою, а мама і дитина – актори. Їх попередили, що після зйомки смартфон треба повернути. Ідею зі смартфоном придумав друг, який перекупив акторів, в результаті чого стався скандал з подарунком. Причому в коробці був особистий телефон, а мама дитини намагалася натиснути на жалість. Про це заявив блогер Олександр Волошин.

Як повідомляє Obozrevatel, він розповів про те, що інцидент з подарованим дитині телефоном, мовляв, був постановкою. Причому сам блогер не очікував, що з "подарованим" iPhone будуть проблеми, тому що акторів заздалегідь попередили, що смартфон треба віддати.

"Мама і дочка — це актори, самі уважно подивіться відео і побачите реакцію дівчинки, не було насправді жодного смутку або образи, сліз", - стверджує Волошин.

За його словами, ситуацію з "подарунком" телефону вигадав його друг, який і затвердив акторів на ці ролі. Смартфон він намагався повернути, тому що подарував дитині нібито власний iPhone.

"У коробці був мій особистий телефон з усіма моїми даними про бізнес, моїм контентом, моїми напрацюваннями і т.д.", - сказав Волошин.

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Причому він вважає, що його підставив друг, який просто "перекупив" акторів.

"Матуся чудово знає, як можна зачепити і затригерити більшість людей. Просто скажи, що дитина засмучена, її зрадив улюблений блогер (хоча вона бачила мене вперше в принципі), і натисни на жалість", - вказав Волошин.

Примітно, на відео, на якому Волошин забирає iPhone у дитини, він заявляв, що телефон є тільки реквізитом. Однак не казав, що смартфон належить йому.

Нагадаємо, 21 червня було опубліковано відео, на якому блогер Олександр Волошин дарує дівчинці iPhone, але потім намагається забрати телефон назад. Він запропонував за це віддати дівчинці 2 тисячі гривень. Мама дитини назвала цей вчинок цинічним.