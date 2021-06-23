"Друг перекупил актеров": блогер Волошин объяснил, почему забрал у девочки подаренный iPhone

Волошин пытается договориться о возврате iPhone / Скриншот видео Киев Оперативный

Ситуация с подарком девочке iPhone была постановкой, а мама и ребенок – актеры. Их предупредили, что после съемки смартфон нужно вернуть. Идею со смартфоном придумал друг, который перекупил актеров, в результате чего произошел скандал с подарком. Причем в коробке был личный телефон, а мама ребенка пыталась надавить на жалость. Об этом заявил блогер Александр Волошин.

Как сообщает Obozrevatel, он рассказал о том, что инцидент с подаренным ребенку телефоном, дескать, был постановкой. Причем сам блогер не ожидал, что с "подаренным" iPhone будут проблемы, так как актеров заранее предупредили, что смартфон нужно отдать.

"Мама и дочь — это актеры, сами внимательно посмотрите видео и увидите реакцию девочки, не было на самом деле никакой грусти или обиды, слез", - утверждает Волошин.

По его словам, ситуацию с "подарком" телефона придумал его друг, который и утвердил актеров на данные роли. Смартфон он пытался вернуть, так как подарил ребенку якобы собственный iPhone.

"В коробке был мой личный телефон со всеми моими данными о бизнесе, моим контентом, моими наработками и т.д.", - сказал Волошин.

Причем он считает, что его подставил друг, который просто "перекупил" актеров.

"Мамочка прекрасно знает, как можно задеть и затригерить большинство людей. Просто скажи, что ребенок расстроен, ее предал любимый блогер (хотя она видела меня впервые в принципе), и надави на жалость", - указал Волошин.

Примечательно, на видео, на котором Волошин забирает iPhone у ребенка, он заявлял, что телефон является только реквизитом. Однако не говорил, что смартфон принадлежит ему.

Напомним, 21 июня было опубликовано видео, на котором блогер Александр Волошин дарит девочке iPhone, но потом пытается забрать телефон обратно. Он предложил за это отдать девочке 2 тысячи гривен. Мама ребенка назвала данный поступок циничным.