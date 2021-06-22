Популярный украинский блогер влип в скандал, отобрав у ребенка подаренный iPhone / скриншот из видео

Украинский блогер Александр Волошин (voloshyn_xx) на улице подарил ребенку IPhone ради видео и потребовал его обратно, выключив камеру. По словам мамы девочки, после этого он начал предлагать ей две тысячи гривен, чтобы они никому не говорили о том, что произошло на самом деле.

"Моя дочь постоянно его смотрит в TikTok, рассказывает истории всем друзьям и тут он подошел к нам на улице. Вы представляете, насколько она была рада видеть вживую своего кумира? Он подарил подарок – айфон!" – цитирует маму "Киев оперативный".

Женщина отметила, что после этого он начал забирать подарок и предлагать деньги, чтобы об этом никому не говорили.

"Просто представьте шок и разочарование моего ребенка! У человека просто нет совести и ничего святого. Как так можно поступать с ребенком?!" – говорится в сообщении.

"Девушка, мне надо забрать этот телефон, потому что это реквизит. Мне нужно забрать телефон, вы можете мне отдать, пожалуйста. Я вам за это дам два две тысячи гривен", – говорил Волошин, забирая телефон у девочки.

Стоит отметить, что сейчас страница блогера недоступна.

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