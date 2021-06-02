УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Харькове блогер убрал со лба татуировку "Кернес жив"

2 июня 2021, 16:30
Прослушать новость
Остановить

На видео изображено, как мастер специальным аппаратом убирает надпись "Кернес жив" над бровью мужчины - блогера из Харькова Евгения Ивашко.

Кернес
Блогер убрал со лба татуировку Кернес жив / скриншоты из видео

Блогер из Харькова Евгений Ивашко прошел через операцию по выведению татуировку с надписью "Кернес жив", которую он сделал после смерти градоначальника. Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале "Харьков 1654".

На видео изображено, как мастер специальным аппаратом убирает надпись над бровью мужчины.

К слову, после смерти Кернеса в Харькове на парковке возле стадиона "Металлист" автолюбители провели флешмоб в память о мэре города. Тогда они выстроили автомобили в любимый жест Кернеса – Victory.

Также сообщалось, что в честь Кернеса в городе намерены назвать проспект и установить памятник.

Читайте также"Талант Сенцова умер, не родившись": музыкант вступился за Кернеса острой песней

Геннадий Кернес - что было ранее:

Геннадий Кернес умер в ночь на 17 декабря в клинике Шарите в Берлине, где политик проходил лечение от последствий COVID-19. О смерти Кернеса сообщил его друг Павел Фукс.

По словам Фукса, состояние здоровья Кернеса улучшалось, но все изменилось после того, как у мэра отказали почки.

В связи со смертью Геннадия Кернеса его обязанности будет исполнять секретарь городского совета Игорь Терехов.

новости Харькова татуировки Кернес новости
Сейчас вы просматриваете новость «В Харькове блогер убрал со лба татуировку "Кернес жив"». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
В моду на лето 2021 вошли женские шорты в стиле 40-х, которые позволят испытать неимоверную легкостьВ моду на лето 2021 вошли женские шорты в стиле 40-х, которые позволят испытать неимоверную легкость "Адская" жара +40° и потопы: синоптик удивил прогнозом погоды на лето"Адская" жара +40° и потопы: синоптик удивил прогнозом погоды на лето Злата Огневич призналась, какой интим позволит себе с участниками шоу Холостячка 2Злата Огневич призналась, какой интим позволит себе с участниками шоу Холостячка 2 Умер Эван Григор: Филимонов назвал вероятную причину смерти внукаУмер Эван Григор: Филимонов назвал вероятную причину смерти внука Будет решаться судьба: гороскоп для Рыб на июнь 2021Будет решаться судьба: гороскоп для Рыб на июнь 2021

Последние новости

16:46

Транзит газа через Украину и запуск СП-2: в Киеве сделали резкое предупреждение России

16:43

Что не так с планом Зеленского построить университет для "людей будущего" мнение

16:30

В Харькове блогер убрал со лба татуировку "Кернес жив"

16:29

Зарплаты вырастут, цены снизятся: премьер озвучил курс доллара в Украине на ближайшие годы Видео

16:19

"За одну ягоду – 7 гривен": эксперт объяснила, почему в Украине огромные цены на черешни Видео

Реклама
16:14

Учительницу, которая устроила трагическую экскурсию на Львовщине, хватил сердечный приступ Видео

16:05

Источник рассказал, чего ожидать от презентации Microsoft на E3 2021 Видео

16:00

В США призвали Байдена и страны ЕС применить ударный план против России Видео

15:53

Вкусный завтрак за 10 минут: конвертики из лаваша с сосисками Видео

15:51

Гороскоп на завтра 3 июня 2021 всех знаков Зодиака: интимный успех и отказ от мяса и рыбы Видео

15:50

Племянница Ротару обольстительно засветила фигуру во время купания

15:29

Go-A всерьез и надолго: астролог спрогнозировал судьбу участника от Украины на Евровидении-2021

15:26

Американский сенатор в Киеве пообещала новую санкционную удавку для Северного потока-2 Видео

15:24

Песков рассказал, о чем еще будут говорить Путин и Байден в Женеве Видео

15:13

Составлен рейтинг самых мощных и выгодных Android-смартфонов

15:12

Трагическая экскурсия: на Львовщине школьник сорвался в водопад

15:09

Открытие рейсов Белавиа в Крым: Киев пригрозил Лукашенко Гаагой Видео

14:47

Оператор СП-2 объявил о финише проекта и сделал предупреждение Германии Видео

14:41

"Муж – не убийца": в Днепре жена подозреваемого в расправе с "педофилом" рассказала о ситуации Видео

14:25

Оля Цибульская сказала, кто ей Дзидзьо, и как она его любит Видео

Реклама
14:20

Не обновляйте свой Айфон: свежее обновление iOS "убивает" аккумулятор

14:19

Жары не ждите: синоптик удивил украинцев прогнозом на лето 2021 Видео

14:11

Лукашенко признал "республики" на Донбассе: у Кравчука заявили о потере Минском нейтралитета Видео

13:58

Под шумок учений: в РФ сочинили страшилку о переброске оружия НАТО на Донбасс Видео

13:55

Скандальная блогерша из Киева закатила истерику из-за Instagram: пригрозила самоубийством Видео

13:53

Звездные истории кинофестиваля Молодость: глава фестиваля рассказал о звездных гостях

13:51

Луческу продлил контракт с Динамо: стали известны сроки Видео

13:35

В мобильном приложении YouTube появились новые полезные функции

13:31

Зеленский собирает новое заседение СНБО: в ОП назвали дату Видео

13:27

В моде чуточку пикантные и необыкновенные летние юбки миди, в которых чувствуешь себя королевой Фото Видео

13:21

Под Винницей бросившая в роддоме ребенка женщина вернулась его забирать

13:16

Когда День друзей и День дружбы в 2021 году и как отмечать Фото Видео

13:16

Руководительница первой украинской киношколы Алена Тимошенко указала на плюсы неформального образования

13:14

Громившая квартиры блогерша пыталась убить себя: полицейские узнали причину

13:04

В Киеве проходит юбилейный фестиваль "Молодость": любопытные факты

12:57

16 часов в ванне: блогерша поразила результатом неожиданного эксперимента Видео

12:55

Моя улюблена Страшко: сюжет и новый трейлер сериала на 1+1

12:54

"Не пытайтесь это повторить": авторы Far Cry 6 выпустили серию юмористических видео Видео

12:49

Стало известно, сколько стоит обнаженная фотосессия Ани Лорак

12:44

Кровавая поездка: в Киеве мужчина на самокате напоролся грудью на металл Видео

Реклама
12:30

Манипуляции на экологии в Украине приобретают угрожающие масштабы - экологи

12:24

Apple начала продажи меток AirTag в Украине Видео

12:08

Беспрецедентный контракт: Метинвест и порт Южный договорились о перевалке груза

12:01

Экологи бьют тревогу: в Украине участились случаи экотерроризма (видео)

11:58

Новый удар циклона: на какие регионы Украины обрушатся дожди с грозами Видео

11:49

Украинцам станет сложнее попасть в Турцию: скоро начнут действовать новые правила Видео

11:47

В Украину завезли курятину с сальмонеллой: у какой компании опасно покупать Видео

11:34

Организаторы Atlas Weekend ответили на скандал с участием Меладзе в фестивале

11:29

Минск насолил Киеву: советует не использовать воздушное пространство Украины Видео

11:15

"Мамочки и дети плакали": под Херсоном из-за аварии пяти авто пострадали 6 ребят Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять