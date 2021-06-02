В Харькове блогер убрал со лба татуировку "Кернес жив"

Блогер убрал со лба татуировку Кернес жив / скриншоты из видео

Блогер из Харькова Евгений Ивашко прошел через операцию по выведению татуировку с надписью "Кернес жив", которую он сделал после смерти градоначальника. Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале "Харьков 1654".

На видео изображено, как мастер специальным аппаратом убирает надпись над бровью мужчины.

К слову, после смерти Кернеса в Харькове на парковке возле стадиона "Металлист" автолюбители провели флешмоб в память о мэре города. Тогда они выстроили автомобили в любимый жест Кернеса – Victory.

Также сообщалось, что в честь Кернеса в городе намерены назвать проспект и установить памятник.

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Геннадий Кернес - что было ранее:

Геннадий Кернес умер в ночь на 17 декабря в клинике Шарите в Берлине, где политик проходил лечение от последствий COVID-19. О смерти Кернеса сообщил его друг Павел Фукс.

По словам Фукса, состояние здоровья Кернеса улучшалось, но все изменилось после того, как у мэра отказали почки.

В связи со смертью Геннадия Кернеса его обязанности будет исполнять секретарь городского совета Игорь Терехов.