ДТП під Києвом: жінка, яка наїхала на дитину, пообіцяла постраждалій нові кросівки і зникла

Жінка забула про те, що збила дівчинку / скріншот

У Білій Церкві сталося ДТП за участю неповнолітньої. Жінка збила дівчинку на "зебрі". Відразу після події водійка авто почала спокутувати свою провину, пообіцявши купити постраждалій нові кросівки. Таким чином вона намагалася уникнути покарання.

Як повідомляє "Київське чтиво" у Telegram-каналі, колесо машини наїхало прямо на ногу дівчинці. Постраждала почала бити телефоном по машині, щоб водійка від'їхала.

У Мережі з'явилося відео, зняте реєстратором іншого автомобіля, водій якого став свідком цього дорожнього інциденту. На кадрах чітко видно, що порушниця ПДР навіть не пригальмувала перед пішохідним переходом.

Після наїзду вона просто здала назад, а дівчинка, накульгуючи, завершувала свій шлях.

Очевидець ДТП чув, як жінка просила не викликати "швидку" і патрульних, а також пообіцяла відшкодувати завдані збитки - купити нові кросівки, так як ті, що були на дівчинці, зіпсувалися під колесом машини.

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Однак з моменту обіцянок пройшов вже цілий тиждень. А жінка не те, що не купила нові кросівки, але жодного разу не поцікавилася самопочуттям постраждалої.

У зв'язку з цим, сім'я дівчинки написала заяву в поліцію.

Нагадаємо, раніше у Чугуєві легковик збив двох дітей. Вони потрапили до лікарні з важкими травмами. Аварія сталася за участю 23-річної дівчини, яка керувала автомобілем. Вона проїжджала нерегульоване перехрестя в той час, як назустріч по проїжджій частині йшли діти. Медики госпіталізували 10-річну дівчинку та 11-річного хлопчика.